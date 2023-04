La Champions League a casa Zambrotta Planetwin365.news e Operazione Nostalgia regalano una serata indimenticabile a due tifosi

Aprile 17, 2023

(Adnkronos) – Grazie all’iniziativa Planet ChampiOns sviluppata dal portale di intrattenimento con la storica community, due supporter si godranno il ritorno dei quarti tra Napoli e Milan dal divano di casa del campione del mondo

Roma, 17 aprile 2023 – Una serata magica per due tifosi, ospiti a casa del campione del mondo Gianluca Zambrotta per assistere al ritorno dei quarti di Champions League tra Napoli e Milan. Entra così nel vivo Planet ChampiONs, l’iniziativa editoriale con focus sulle emozioni della Champions League, sviluppata da Planetwin365.news, il portale di intrattenimento e informazione sportiva di Planet Entertainment – SKS365 Group, e Operazione Nostalgia, la storica community dedicata a storie e personaggi del calcio.

La sinergia tra i due brand ha premiato nei giorni scorsi due followers di Planetwin365.news, uno tifoso del Milan, l’altro del Napoli, che potranno godersi il match, in programma domani sera, in compagnia di una delle leggende del calcio. Oltre a fare gli onori di casa, Zambrotta – campione del mondo nel 2006 con l’Italia e finalista proprio in Champions nel 2003 con la Juventus – vivrà insieme ai due ospiti le emozioni della partita, che verranno condivise in pillole “live” sulla pagina Instagram di Planetwin365.news. A partire da giovedì 20 aprile sarà poi disponibile sui canali social del portale di infotainment, il video emozionale realizzato in collaborazione con Operazione Nostalgia, per rivivere i momenti più suggestivi della serata.

Le emozioni per gli utenti di Planetwin365.news proseguiranno con le semifinali dove è in programma una nuova serata a casa di un altro grande ex calciatore. Un ulteriore appuntamento che farà da preludio all’attesissimo ritorno, a quattro anni di distanza dall’ultima edizione, del raduno di Operazione Nostalgia in cui Planetwin365.news sarà presente nella veste di Official Main Partner. Il prossimo 24 giugno, trentasei campioni – protagonisti del passato recente della Serie A con 7.000 presenze totali e oltre 800 gol complessivi – scenderanno in campo allo stadio ‘Paolo Mazza’ di Ferrara per un’amichevole di caratura internazionale, all’insegna della sana passione sportiva e dei valori positivi del calcio. Tra i calciatori già confermati figurano grandi campioni rimasti nell’immaginario collettivo dei tifosi come Antonio Di Natale, Sebastian Frey, Stefano Fiore, Max Tonetto, Fabio Galante, Paolo Poggi e Sergio Volpi.