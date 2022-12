La Cina Tai’an installa un “cervello intelligente” per le città

Dicembre 13, 2022

TAI’AN, Cina, 12 dicembre 2022 /PRNewswire/ — Il rapporto del XX Congresso nazionale del Partito Comunista Cinese ha proposto di “rafforzare la costruzione di infrastrutture urbane e costruire una città vivibile, resiliente e intelligente”. La costruzione di una nuova città intelligente è il desiderio della popolazione di una vita urbana migliore e l’inevitabile ricerca di uno sviluppo urbano di alta qualità. Negli ultimi anni, la città di Tai’an, nella provincia di Shandong, ha innovato la modalità di sviluppo dell’integrazione dei big data, ha dragato i tre canali della convergenza dei dati, della governance e dell’applicazione, ha creato un nuovo modello e una nuova forma di business per la costruzione delle città intelligenti e ha costantemente potenziato la governance urbana.

La comunità è la “microunità” della città. Per migliorare il livello dei servizi di sussistenza della popolazione, la città di Tai’an ha accelerato la costruzione di comunità intelligenti. Prendendo come esempio la comunità di Hongjiagou, nella zona ad alta tecnologia di Tai’an, la comunità ha sfruttato appieno il 5G, l’Internet delle cose, il cloud computing, i big data e altri mezzi tecnici per realizzare una piattaforma di gestione integrata della comunità intelligente, per raggiungere la gestione raffinata di “una zona, una politica”. Attualmente, la città di Tai’an sta promuovendo più di 70 comunità per creare comunità intelligenti con applicazioni distintive, contribuendo a rendere la governance di base scientifica, raffinata e intelligente.

Nel campo dei servizi turistici, Tai’an propone in modo innovativo di realizzare “luoghi panoramici certificati”, di superare le barriere dei dati e di ottenere “ingressi gratuiti certificati”. Basandosi sui dati elettronici della carta d’identità Aishan App, il governo locale ha sviluppato in modo innovativo il “codice del luogo panoramico” per realizzare il controllo dei biglietti senza scansionare la carta di identità fisica. I turisti dovranno soltanto aprire WeChat, Alipay o l’App Aishan per effettuare la scansione, generare un codice bidimensionale di “codice del luogo panoramico” in seguito al riconoscimento facciale e scansionare il codice presso ciascun cancello d’ingresso del luogo panoramico per controllare i biglietti.

Ora, con l’ampia applicazione dei big data nella produzione e nella vita delle persone, Tai’an sta sviluppando con decisione l’industria digitale, basandosi sulla costruzione del parco per promuovere l’aggiornamento dello sviluppo industriale. In base alle statistiche, nei primi tre trimestri del 2022, 37 imprese al di sopra della scala dell’economia digitale nella città di Tai’an hanno raggiunto un fatturato di 4,74 miliardi di yuan, con un aumento del 22,6% rispetto all’anno precedente.

