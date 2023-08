La comunità non ufficiale di Vespam completa un tour in moto di 10 giorni da Istanbul a Roma

Agosto 28, 2023

(Roma, 28/08/2023) – Roma, 28/08/2023 – Il tour di 10 giorni da Istanbul a Roma intrapreso dalla Comunità non ufficiale di Vespam il 3 agosto si è concluso il 13 agosto. Durante il viaggio di 21 tappe, hanno visitato alcune delle città più popolari d’Europa in moto e hanno anche avuto l’opportunità di visitare musei legati alle motociclette.

Isa Ferhat Bilici, il fondatore della Comunità non ufficiale di Vespam, ha condiviso dettagli sul suo viaggio: “Ho iniziato il viaggio da Istanbul a Roma il 3 agosto e l’ho concluso il 13 agosto. Oltre a visitare numerose città, mi è piaciuto anche fermarmi in vari luoghi incantevoli. Uno dei momenti salienti del mio viaggio è stata la visita al Museo Piaggio a Firenze.”

Tour continui con gli appassionati di Vespa

Isa Ferhat Bilici ha sottolineato che organizzano spesso tour simili con la Comunità non ufficiale di Vespam e ha annunciato che i loro tour europei continueranno.

Bilici ha affermato: “Abbiamo trovato un ottimo ritmo con gli appassionati di Vespa. Sono anch’io un appassionato di Vespa, sia per il suo design che per il suo stile unico. Quindi, non organizziamo solo tour; svolgiamo anche varie attività. Ad esempio, facciamo viaggi in Vespa con i nostri ospiti dall’estero o da altre città quando visitano Istanbul. In questo modo, rendiamo l’esperienza di viaggio piacevole per gli appassionati di moto che visitano la metropoli. Per il futuro stiamo pianificando di ampliare la nostra gamma di attività”.

