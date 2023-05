La Contact Italia rafforza la sua rete logistica per soddisfare la crescente domanda

Maggio 11, 2023

(Adnkronos) – Contact Italia, azienda leader nel settore dei sistemi di montaggio per impianti fotovoltaici, ha recentemente esteso la propria rete logistica in altre regioni d’Italia.

Bari, 11 maggio 2023. Il polo logistico nelle Marche, inaugurato solo un mese fa per soddisfare la crescente richiesta di prodotti nella zona centrale dell’Italia, si estende su una superficie di oltre 5000 mq coperti, mentre in Basilicata,nella zona industriale JESCE di Matera con magazzini di 24000 mq coperti,per servire il sud Italia e le isole.

Tutto ciò ha richiesto l’inserimento di nuove figure tecniche e commerciali interne al proprio organico per far fronte alle numerose richieste di mercato, oltre a responsabili di magazzino per assicurare un corretto flusso delle merci nel rispetto dei tempi attesi dal cliente.

Contact Italia, oltre a rafforzare la propria presente sul mercato nazionale, ha raggiunto importanti quote di mercato internazionale in Germania, Romania, Albania e Croazia.In ultimo, ha esteso la propria presenza anche in Francia e in Olanda, dove il settore dell’impiantistica fotovoltaica sta registrando una forte crescita in termini di installazioni.

In conclusione, la divisione solare Contact Italia, fondata nel 2006,è ancora oggi un punto di riferimento sul mercato dei sistemi di montaggio per impianti fotovoltaici, in grado di offrire soluzioni innovative ed affidabili per i propri clienti, sia in Italia che all’estero, con una speciale attenzione alla qualità dei prodotti.

Guarda il webinar sul B-DUE: https://fv.contactitalia.it/

Contatti: https://fv.contactitalia.it/