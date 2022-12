La Fenice Pet Service, Carla Carletti: “La cremazione degli animali da compagnia un servizio dal grande valore aggiunto per tutta la regione Marche”

Dicembre 15, 2022

(Adnkronos) – Prima realtà ad offrire il sevizio nella provincia di Ancona, La Fenice Pet Service va incontro alle esigenze degli amanti degli animali

Ancona, 15 dicembre 2022. Sono sempre più gli italiani che possiedono animali da compagnia, una passione per gli amici a quattro e a due zampe che va di pari passo alla legislazione nazionale, che offre loro protezione e tutela con annessi regolamenti specifici per il trattamento delle spoglie al momento del decesso. Se fino ad alcuni anni fa era consuetudine seppellire gli animali in terreni di proprietà, oggi col cambio degli usi e costumi sociali e l’avvicinamento alle grandi città può essere complicata la gestione degli animali che abbandonano la vita terrena. “Per questo motivo abbiamo voluto andare incontro alle esigenze dei proprietari di animali da compagnia, offrendo un servizio di cremazione per quelli di piccola taglia, potendo così dare un dignitoso ultimo saluto a chi ci è stato fedele giorno dopo giorno”, racconta Carla Carletti, responsabile organizzativa di La Fenice Pet Service. Quella della cremazione è una pratica già diffusa, ora allargata anche al mondo degli animali, potendo così gestire il post mortem rispettando leggi e regolamenti. Come spiegato da Carla Carletti, con questa pratica le società si impegnano al ritiro delle spoglie dell’animale presso le abitazioni dove sono deceduti o dai veterinari, consegnando le ceneri in un’urna che può essere conservata con praticità dai proprietari. È proprio l’amore verso gli animali ad aver spinto la responsabile organizzativa e i soci a fondare un’attività del genere, che va ad aiutare i proprietari nel momento più difficile del rapporto con l’animale da compagnia amato per anni, che siano cani e gatti, conigli e pappagalli, furetti e criceti . La cremazione è infatti aperta a diverse tipologie di animali, potendo utilizzare un forno crematorio che rispetta i regolamenti e smaltisce in maniera del tutto legale le salme. La Fenice Pet Service è la prima della provincia di Ancona ad aver offerto un servizio del genere, operando in tutta la regione Marche e nelle limitrofe Abruzzo e Umbria. “Con questo nome — aggiunge Carla Carletti — vogliamo lanciare un messaggio positivo nonostante la drammaticità del momento: come la Fenice, animale mitologico che risorge dalle ceneri, anche i nostri animali da compagnia non muoiono mai perché li ricorderemo per sempre grazie alla possibilità di conservare le loro ceneri in maniera dignitosa e al passo coi tempi”.

CONTATTI: https://www.lafenicecremazioneanimali.it/