La Festa della Mamma, l’occasione perfetta per donarle un gioiello speciale grazie a Bluespirit.com

Aprile 24, 2023

(Adnkronos) – Milano, 24 aprile 2023. Siamo alle soglie di una giornata speciale ed è meglio non farsi trovare impreparati, così da comunicare affetto con una soluzione unica. Ecco perché Bluespirit.com, gioielleria online divenuta punto di riferimento nel mercato, ha dedicato un’intera sezione ai gioielli Festa della Mamma, cadeau concepiti per stupire con eleganza e originalità, abbinati a una proposta caratterizzata da convenienza, autorevolezza e la praticità dell’opzione di ritiro in store.

La Festa della Mamma è un momento per dare spazio ai sentimenti e far sentire davvero unica una delle figure più importanti della nostra vita, grazie a un regalo che sappia interpretare preferenze in fatto di stile. Per questo Bluespirit.com mette a disposizione un ventaglio di ricercate soluzioni, che vanno dalle fedi nuziali agli anelli donna, dagli orecchini agli orologi, selezionati tra i brand di riferimento nel mondo dei gioielli.

Tutte le collezioni di gioielli presenti nel catalogo sono realizzate esclusivamente con materiali di alta qualità come oro, argento, diamanti, gemme e perle. Inoltre, ai già competitivi prezzi di listino, sono disponibili diverse offerte convenienti.

Sul portale di Bluespirit, il cliente può rapidamente aggiungere al carrello una vasta selezione di gioielli, tra cui braccialetti, fedi nuziali, collane, anelli di fidanzamento, cavigliere, orecchini e orologi, provenienti dai brand più prestigiosi del settore jewelry & watches, come Trussardi, Michael Kors, Chiara Ferragni Brand, Casio, Sector No Limits, Live Diamond, Morellato e Citizen.

Inoltre, nella sezione “Idee Regalo”, è possibile trovare numerose opzioni regalo perfette per compleanni, lauree o anniversari. È anche disponibile l’acquisto di una gift card, con importi variabili da 20 a 500 euro, per chiunque desideri fare un regalo ma non conosca con precisione le preferenze del destinatario.

Per eventuali domande o bisogno di ulteriori informazioni sui prodotti, l’utente può contattare il team del servizio clienti via e-mail o numero di telefono, disponibile dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 18:00. In alternativa, nella sezione “FAQ”è possibile trovare rapidamente le risposte ai quesiti più frequenti.

Ordinare su Bluespirit.com è facile, basta aggiungere il prodotto desiderato al carrello e procedere al pagamento. Le modalità di pagamento previste sono completamente sicure grazie all’utilizzo del circuito MultiSafepay, leader europeo nelle transazioni online, e includono carte di credito, PayPal, bonifico bancario, GooglePay e ApplePay.

Per quanto riguarda le spedizioni, sono rapide e sicure. In alternativa, è possibile ritirare gli acquisti presso uno dei numerosi negozi Bluespirit presenti in tutta Italia. Inoltre, iscrivendosi al programma fedeltà, l’utente riceve la Bluespirit Card che offre numerosi vantaggi, tra cui un regalo di benvenuto, promozioni personalizzate e ulteriori agevolazioni.

Ufficio stampa Fattoretto Agency

Agenzia SEO&Digital PR

https://fattoretto.agency