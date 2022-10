La Filottica, Roma: “Innovazione visiva, lenti a contatto per il controllo ed il rallentamento della progressione miopica”

Ottobre 20, 2022

(Roma, 20/10/2022) – Lenti a contatto morbide a controllo miopico e lenti a contatto per ortocheratologia, nuovi metodi efficaci e non invasivi per la gestione della miopia progressiva nei bambini ed adolescenti

ROMA, 20/10/2022 – La miopia è sempre più diffusa tra bambini e adolescenti, soprattutto nei paesi cosiddetti industrializzati. Oltre all’incidenza dovuta alla componente genetica, negli ultimi anni, si è scoperta anche una correlazione più stretta tra miopia, fattori ambientali, cattive abitudini alimentari ed eccessivo intrattenimento online. Recenti studi epidemiologici sulla popolazione europea, mostrano che la prevalenza della miopia all’età di 9 anni è già del 12%, aumenta al 18% a 15 anni e raggiunge il 24% in età adulta.

“Generalmente, la miopia tende a manifestarsi in età pediatrica, andando progressivamente peggiorando in corrispondenza dello sviluppo legato alla successiva fase dell’adolescenza, fino a quando non si stabilizza in età adulta”, spiega il Dott. Gabriele Guida, titolare de La Filottica di Roma. “La soluzione più diffusa per ovviare al problema della miopia è l’utilizzo di appositi occhiali correttivi, lenti oftalmiche e lenti a contatto monofocali, soluzioni tuttavia inefficaci per il controllo della progressione miopica. Le ultime frontiere della ricerca nel settore ci offrono nuove possibilità: le lenti a contatto morbide a controllo miopico e l’ortocheratologia. Queste applicazioni, se eseguite con un approccio responsabile, controlli regolari e selezione appropriata del paziente, sono metodi affidabili, reversibili ed efficaci per il rallentamento della progressione della miopia in media del 60%”.

La tecnologia e la scienza stanno dimostrando che il controllo della miopia sta diventando più facilmente accessibile, contribuendo a mantenere una buona salute degli occhi sia degli adulti ma soprattutto dei giovani.

“Nei bambini e nei giovani, il modo più semplice ed efficace per rallentare la progressione della miopia è indossare lenti da vista adeguatamente prescritte”, sottolinea Guida. “Le lenti a contatto morbide a controllo miopico sono simili alle comuni lenti a contatto, ideali per essere indossate durante il giorno, garantiscono un ottimo comfort visivo e, soprattutto, permettono di ottenere risultati incoraggianti non solo nel controllo, ma soprattutto in un effettivo processo di assestamento ed arresto della progressione miopica. La particolarità di queste lenti risiede nel loro essere ‘multifocali’, caratteristica che contribuisce a contrastare attivamente la degenerazione del processo miopico. E’ altresì possibile prendere in considerazione un altro approccio che sta diventando sempre più comune – prosegue – attualmente infatti, come dimostrato da numerosi studi, l’ortocheratologia notturna è il metodo più efficace per inibire l’allungamento assiale del bulbo oculare dei giovani e, quindi, per controllare la progressione della miopia. Le lenti per ortocheratologia vengono indossate di notte per rimodellare la geometria della cornea durante il sonno, in modo tale che durante il giorno la visione sia garantita senza alcun altro aiuto visivo”.

La Filottica nasce a Roma nel 1952, grazie all’esperienza maturata in ben settant’anni di storia, oggi offre, non solo tutti i marchi più importanti del mercato dell’ottica e prodotti di design e di altissima qualità cuciti sulle esigenze specifiche di ogni singolo cliente, ma anche servizi esclusivi che la rendono un’eccellenza dell’ottica italiana.

