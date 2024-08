LA GIURIA DEL PREMIO BERGGRUEN DÀ IL BENVENUTO AL FISICO CARLO ROVELLI

26 Agosto 2024

– L’illustre fisico teorico entrerà a far parte della giuria del prestigioso Premio Berggruen nella selezione del vincitore del premio annuale da 1 milione di dollari USA per l’edizione 2024.

LOS ANGELES, 7 agosto 2024 /PRNewswire/ — L’Istituto Berggruen oggi ha annunciato che il noto fisico teorico e saggista Carlo Rovelli entrerà a far parte della giuria del Premio Berggruen per la Filosofia e la Cultura. Rovelli, che ha lasciato un’impronta duratura sulla fisica dello spazio e del tempo, porta la sua acclamata prospettiva scientifica alla giuria multidisciplinare del Premio Berggruen.

Il riconoscimento annuale da un milione di dollari premia i pensatori che, con le loro idee, hanno plasmato la società e portato saggezza a un mondo in rapida trasformazione. Tra i vincitori vi sono Charles Taylor (2016); Onora O’Neill (2017); Martha C. Nussbaum (2018); Ruth Bader Ginsburg (2019); Paul Farmer (2020); Peter Singer (2021); Kojin Karatani (2022) e Patricia Hill Collins (2023).

Per la selezione del vincitore del Premio Berggruen 2024, Rovelli si affianca al presidente della giuria del Premio Berggruen, Antonio Damasio, neuroscienziato di spicco nonché titolare della cattedra David Dornsife in Neuroscienze presso la University of Southern California, e ai giurati David Chalmers, Siri Hustvedt, Yuk Hui, Elif Shafak e Wang Hui. Il vincitore sarà annunciato nel corso dell’autunno e premiato durante una cerimonia speciale. Tra i suoi predecessori figurano il presidente della giuria della prima edizione del premio, Kwame Anthony Appiah, oltre a premi Nobel, pensatori e leader del calibro di Leszek Borysiewicz, Amy Gutmann, Pratap Bhanu Mehta, Michael Spence, Alison Simmons, Amartya Sen e George Yeo.

La giuria del Premio Berggruen si riunisce più volte all’anno per esaminare le candidature e determinare il vincitore. Oltre a valutare tutte le candidature ricevute dal grande pubblico, i giurati sono incoraggiati a nominare una serie di candidati degni di considerazione. La giuria deve bilanciare più criteri, tra cui ad esempio: qualità intellettuale, profondità e originalità, impatto pubblico, diversità e portata globale e il primato del riconoscimento delle idee che contano.

Attualmente, e fino al 15 agosto 2024, l’Istituto accetta candidature da ogni parte del mondo per l’edizione 2024 del Premio. Link per l’invio delle candidature.

Informazioni sull’Istituto BerggruenL’Istituto Berggruen è una rete globale di pensatori che navigano nel cambiamento attraverso le idee. Sviluppiamo nuovi ambiti concettuali per rispondere alle sfide e sfruttare le opportunità del futuro che ci aspetta. Il nostro lavoro forgia nuove strutture di pensiero nella democrazia, nel capitalismo, nella politica planetaria, nella scienza e nella tecnologia, nella filosofia e nella cultura. Promuoviamo il dialogo tra Oriente e Occidente e sviluppiamo prospettive condivise per il nostro mondo. L’obiettivo che ci proponiamo è la creazione di una rete planetaria di pensatori provenienti da diverse discipline e culture. Crediamo che questi pensatori, connessi e incoraggiati, possano rimodellare le nostre istituzioni sociali e politiche e fornire soluzioni per alcune delle sfide più grandi del nostro tempo.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2476651/Berggruen_Institute_Logo.jpgFoto – https://mma.prnewswire.com/media/2476831/Berggruen_Rovelli.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/la-giuria-del-premio-berggruen-da-il-benvenuto-al-fisico-carlo-rovelli-302217122.html