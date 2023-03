La grande bellezza del monte Taishan guida il momento di “popolarità online”

Marzo 28, 2023

TAI’AN, Cina, 28 marzo 2023 /PRNewswire/ — Questa è una relazione dell’ufficio di Shandong del Hong Kong Business Daily. Il 22 marzo la 2023 Overseas Travel Agency (Tai’an) ha dato il via alla settimana promozionale di “Hand in Hand with Mount Taishan and Feel Tai’an”, ai piedi del maestoso Monte Taishan. Quasi 30 agenzie di viaggio all’estero provenienti da 8 Paesi e regioni si sono riunite a Tai’an, in Cina, per promuovere insieme la rapida ripresa del mercato turistico in entrata.

Con il picco principale del Monte Taishan al centro, la panoramica area del Monte Taishan vanta splendidi paesaggi e attrae un gran numero di turisti ogni anno. Si ritiene che, durante la settimana promozionale dal 22 al 28 marzo, turisti stranieri condurranno uscite didattiche verso i principali luoghi panoramici della città di Tai’an e la “Shanshui Sage Line” e inaugureranno itinerari di alta qualità per turisti in entrata, ponendo le basi per un marketing accurato del turismo in entrata a Tai’an e anche nella provincia di Shandong.

Negli ultimi anni Tai’an ha continuato ad aumentare il proprio sostegno strategico a favore dello sviluppo culturale del Monte Taishan. A partire dal 21 Marzo di quest’anno, l’area panoramica del Monte Taishan ha raggiunto i 1.783.400 turisti, con un aumento annuo del 406,35%, che rappresenta il massimo per questo periodo nel corso degli anni, mostrando un buono slancio allo sviluppo.

in base all’implementazione e ai requisiti della prima strategia ticket-free per i luoghi panoramici di livello A di proprietà dello Stato nella provincia di Shandong, il Mount Taishan Scenic Spot sarà gratuito dal 21 gennaio al 31 marzo 2023. I biglietti gratuiti contribuiscono al rapido sviluppo del turismo a Monte Taishan. Secondo i dati di Mount Taishan Scenic Spot, durante la festa dello Spring Festival l’area panoramico ha ospitato 302.500 turisti, con un aumento annuo del 191,06%. I turisti hanno raggiunto il numero massimo nella Golden Week dello Spring Festival e si è trattato di un record per la Golden Week degli ultimi 10 anni. Anche a seguito delle vacanze, il Monte Taishan rimane ancora pieno di turisti.

Il Dipartimento di Cultura e Turismo di Tai’an ha inoltre rinforzato ulteriormente il processo di ricerca di turisti, ha implementato a fondo la manovra di “attrarre turisti in Thailandia” e ha incoraggiato le agenzie di viaggio a esplorare con energia i mercati internazionali ed esteri. Il 21 febbraio 21 turisti cinesi e di Hong Kong sono accorsi grazie all’organizzazione diHong Kong China Travel Service International Travel Agency, diventando il primo gruppo turistico in entrata a Tai’an negli ultimi tre anni e segnando la ripresa ufficiale del turismo in entrata a Tai’an.

