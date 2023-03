La Hydromed di Flavio Faccin lancia la nuova linea di biocosmesi colloidale: “Nuovi sieri per l’elisir di lunga vita”

Marzo 28, 2023

(Adnkronos) – Milano, 28 Marzo 2023. L’elisir di lunga vita esiste e si chiama biocosmesi colloidale. La Hydromed di Flavio Faccin a Schio, in provincia di Vicenza, presenta la nuova linea di biocosmesi colloidale pura.

“Questa volta abbiamo creato una miscellanea di Oro Colloidale Puro ed essenze a specifico beneficio di contorno occhi e viso”, spiega Flavio Faccin, Ceo della Hydromed di Schio a Vicenza, “l’obiettivo è quello di restituire luminosità e idratazione alla pelle che nel tempo si è affievolita”.

La preziosa formulazione cosmetica all’Oro Puro Colloidale in nanoparticelle è dunque arricchita con questa nuova linea da poco messa in produzione dalla Hydromed, con anche la presenza di Vitamina E, Pantenolo, Vitamina A, Inositolo e Argireline.

“Una composizione ampiamente testata dal nostro staff interno che ha posto al centro della nostra produzione il tema della preservazione e rigenerazione della pelle”, spiega il Ceo di Hydromed, Flavio Faccin, “l’effetto che si voleva ottenere è proprio quello di un viso senza i segni del tempo”.

C’è però da tenere a mente che lo stesso Oro Puro Colloidale va applicato in un determinato momento della cura estetica. Specifica infatti Flavio Faccin, “ci siamo resi conto che i suoi effetti sulla pelle vengono amplificati se, appena dopo la detersione del viso, vengono applicate delle generiche creme viso”. La forza rinvigorente si presta alla consueta Beauty Routine di qualsiasi persona.

Nuova l’uscita dell’Acqua Micellare per viso, occhi e décolleté. “Ad altissima concentrazione 50PPM è dedicata alla detersione profonda del viso, del décolleté e della zona perioculare”, spiega Flavio Faccin, “la speciale formulazione all’Oro puro Colloidale, permette una pulizia profonda, un’ottima tollerabilità sulla pelle e dona una luminosità invidiabile. La sua azione dermo igienica e purificante nell’uso quotidiano rafforza la barriera cutanea ed amplifica la capacità rigenerativa della pelle”.

La Hydromed di Schio, con questa nuova linea di Biocosmesi Colloidale, si pone ancora una volta come la prima azienda italiana a poter utilizzare il definitivo “Puri” dopo alla parola “Colloidali” grazie ad un prezioso brevetto nato dopo anni di ricerca medica sulla perfetta raffinazione del colloidale: in tutte le sue fasi di preparazione.

“La nostra ricerca non si ferma”, conclude il Ceo Flavio Faccin, “crediamo che gli applicativi dei colloidali puri nel campo della cosmesi possano veramente rivoluzionare il modo di vedere oggigiorno la cura estetica dell’individuo. I risultati importanti che stiamo registrando in materia di reportistica, casistiche ed efficacia del prodotto non hanno precedenti”.

Ecco, dunque, come l’Oro Puro Colloidale si presterà a diventare il nuovo elisir di giovinezza proposto dalla Hydromed di Schio: agisce in profondità sull’epidermide attraverso un’azione rivitalizzante e illuminante, restituendo radiosità a pelli spente e devitalizzate. Una preziosa e definitiva formulazione che si fonde in questo straordinario siero di bellezza con elementi naturali estratti dalla Bava di Lumaca, Collagene, Elastina, estratto di Kigelia Africana, burro di Karitè, olio di Mandorle Dolci, Vitamine A-C-E, cancellando visibilmente i segni del tempo.

