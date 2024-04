La live music di aprile all’Hard Rock Cafe Roma

3 Aprile 2024

(Adnkronos) – Roma, 3 aprile 2024 – Continua anche ad aprile l’appuntamento con la live music all’Hard Rock Cafe di Roma. Aprono il mese il 4 i Sunny Brothers proponendo un repertorio vario sia nel genere, dal funky al blues, dal pop al rock, sia nel periodo. Si passa da Sunny del 1966, da cui il nome della band, a brani attuali. Il tutto armonizzato da una forte e indipendente impronta stilistica, dalla produzione di arrangiamenti e sound che caratterizzano fortemente i Sunny Brothers. I componenti della band sono: Emiliano Pierdominici e Claudia Trapani voci nel gruppo, Stefano Ciurli alla chitarra elettrica, Stefano Perciaccante piano e tastiera, Damiano Lanciano al basso, Gustavo Pizzini alla batteria. L’11 è la volta di Villanis, DJ, producer e music explorer, attraverso un percorso professionale decennale ha perfezionato il suo stile eclettico che ha fatto ballare negli anni migliaia di persone nei principali club della capitale e all’estero. Cultore della Disco, del Rock e degli anni ’80, ha portato il suo stile all’estero, partendo dall’Hard Rock Cafe fino ad arrivare al Privilege e all’Hi di Ibiza e al Perkins Park di Stoccarda, Co-fondatore e DJ resident delle serate evento Forever 80s, è nel palinsesto settimanale dell’olandese 24Disco Radio con il suo Radio Show “Le Freak”. Il 19 tutti pronti a salire sul palco con L’Italian Karaoke Night, serata Karaoke dedicata ai più grandi successi delle canzoni italiane e internazionali, in compagnia dei musicisti Eliseo Laurenza e Cesare Blanc e la conduzione di Riccardo Zianna. Una serata piacevole all’insegna della musica e della spensieratezza provando a cimentarsi con una performance assieme a dei musicisti professionisti. Infine, il 25, chiudono il mese di aprile con la live music gli Acoustic Rock Experience. Gabriele Ianne e Salvatore Ercolano si esibiscono in un duo acustico, ripercorrendo la storia del rock attraverso i grandi classici della musica internazionale dagli anni ’70 in poi: The Beatles, CCR, Stones, Hendrix, Bryan Adams, Bon Jovi, Guns ‘n’ Roses e tanti altri, il tutto in una suggestiva chiave unplugged con due voci e due chitarre.

