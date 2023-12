La Live Music di Dicembre

Dicembre 1, 2023

Hard Rock Cafe Roma – Un mese dedicato al Natale

Roma, 1° dicembre – Anche a dicembre continuano gli appuntamenti del giovedì con la musica live all’Hard Rock Cafe di Roma. Un mese dedicato alle calde note delle canzoni natalizie che si apre il 7 con la CHRISTMAS NIGHT BY FRANK POLUCCI. Una serata per poter cantare insieme i più grandi successi del Natale americani e non solo, insieme all’artista romano amato e apprezzato più volte dal pubblico dell’Hard Rock Cafe, che ama definirsi un one man band show. Il 14 dicembre al Cafe di Via Veneto è la volta del coro gospel BIG SOUL MAMA. Sei elementi che faranno vivere una serata unica nel vero spirito natalizio. Un concerto esplosivo, ricco di colori, dove è difficile rimanere legati ad un solo genere, c’è una radice gospel contaminata dal soul e dal più comune pop. In attività dalla metà degli anni 90, i Big Soul Mama sono una delle realtà migliori, per ciò che concerne la diffusione della cultura musicale gospel, del panorama musicale italiano. Il 21, ad avvicinarci alla Vigilia di Natale, è la CHRISTMAS PRO NIGHT – BY EMMA RE MUSIC ACADEMY. Uno spettacolo con gli allievi dei corsi avanzati della Emma Re Academy che ci delizierà con duetti ed ensemble esibendosi con canzoni POP and SOUL natalizie e coinvolgendo il pubblico.

