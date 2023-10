La Maison Perrier-Jouët presenta l’esclusiva anteprima mondiale della sua nuova campagna dove l’attrice protagonista, Mélanie Laurent, veste i panni di un’Artefice del Cambiamento

Ottobre 23, 2023

Una visione diversa della natura, supportata da azioni concrete per un futuro desiderabile

PARIS, 23 ottobre 2023 /PRNewswire/ — La Maison Perrier-Jouët presenta in Giappone l’anteprima esclusiva della sua nuova campagna dal titolo “Fill your World with Wonder”. La campagna vanta la presenza dell’attrice e regista francese Mélanie Laurent, che si trova a Tokyo per l’occasione. Proiettata nella capitale giapponese in uno spazio pop-up dal 11 al 29 ottobre 2023, questa singolare ode alla natura esprime la visione positiva della Maison su come possiamo vivere meglio il mondo che condividiamo e creare le condizioni per un futuro desiderabile.

Per visualizzare il comunicato stampa multimediale, fare clic su: https://www.multivu.com/players/English/9216851-maison-perrier-jouet-presents-new-campaign-melanie-laurent/

La Maison Perrier-Jouët ha colto l’occasione per annunciare l’invito alla presentazione di progetti – coordinati dalla Missione Colline, Case e Cantine della Champagne, patrimonio mondiale dell’UNESCO – che contribuiscano ad arricchire la biodiversità della regione Champagne attraverso la creazione di spazi protetti e corridoi verdi. Questa nuova iniziativa integra gli interventi ambientali intrapresi a livello locale dalla Maison negli ultimi 10 anni e più. Tra questi, un programma sperimentale di viticoltura rigenerativa su 27 ettari di vigneto, che l’azienda intende estendere all’intero vigneto entro il 2030.

“Tutto inizia con un fiore”

La Maison Perrier-Jouët ha scelto di lanciare la sua nuova campagna “Fill your World with Wonder” esclusivamente in Giappone, prima di diffonderla a livello internazionale negli Stati Uniti, in Corea del Sud, a Singapore, nella Cina continentale e a Hong Kong. La Maison ha collaborato con il regista giapponese Show Yanagisawa, il cui singolare approccio artistico intende trasmettere idealmente una visione diversa della natura, incarnata dall’attrice e regista francese di fama internazionale Mélanie Laurent. La sequenza di apertura del filmato presenta l’anemone giapponese – l’emblema iconico creato per la Maison dal pioniere dell’Art Nouveau Emile Gallé nel 1902 – che simboleggia l’ispirazione che la Maison Perrier-Jouët trae dalla natura. Questo fiore rappresenta tutti gli altri fiori e il loro ruolo essenziale nei nostri ecosistemi. Come dice Mélanie Laurent: “Tutto inizia con un fiore”

La Maison Perrier-Jouët presenta la sua nuova campagna e la sua visione positiva del mondo in The House of Wonder, uno spazio pop-up a Tokyo, dal 11 al 29 ottobre 2023.

Come vivere meglio il mondo che condividiamo

Ispirandosi al ruolo dei fiori nel generare relazioni all’interno dell’ecosistema, il nuovo filmato della Maison Perrier-Jouët mira a sensibilizzare l’opinione pubblica sul fatto che – come i fiori e tutte le altre specie vegetali e animali – l’uomo fa parte della natura, non ne è separato. La Maison ci incoraggia a riscoprire l’importanza della collaborazione tra le specie per vivere meglio il mondo che condividiamo: ne sono testimonianza le iniziative che ha intrapreso negli ultimi 10 anni nei propri vigneti per promuovere la biodiversità, nonché il programma di sperimentazione scientifica della viticoltura rigenerativa.

Secondo la Maison Perrier-Jouët, il fiore è un’ispirazione per ripensare i nostri stili di vita e creare un futuro desiderabile: un mondo reincantato, in cui la dimensione collettiva è fondamentale. “Nella nuova campagna Perrier-Jouët, i fiori trasmettono un messaggio che è umanista, culturale e poetico al tempo stesso. Sono un modo di parlare del mondo e al mondo, un invito a riconnettersi”, spiega Mélanie Laurent.

Un invito alla presentazione di progetti che valorizzino la biodiversità della regione Champagne

Dopo aver constatato l’accelerazione nella perdita di biodiversità, la Maison Perrier-Jouët si è impegnata a fondo nei suoi vigneti per ridurre le conseguenze delle proprie attività sull’ambiente e, adattando i procedimenti, aiutare la natura a rinnovarsi. La Maison si è posta un obiettivo tanto ambizioso quanto importante: il 100% dei vigneti in viticoltura rigenerativa e il 100% dei partner certificati VDC (Viticoltura Sostenibile nella regione Champagne) entro il 2030.

La Maison sta sperimentando quattro modi per incrementare la biodiversità: coperture vegetali di biomassa, coperture vegetali floreali, vitiforestazione e corridoi verdi.

In un’ottica di ampliamento di questo approccio, la Maison Perrier-Jouët annuncia l’invito a presentare progetti – coordinato dalla Missione Colline, Case e Cantine della Champagne, Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO – che supportino le iniziative volte alla tutela e alla promozione della flora e della fauna locali. L’obiettivo è accompagnare la creazione di una rete di habitat, riserve e corridoi di biodiversità che colleghino la Montagna di Reims alla Marna. I progetti selezionati saranno avviati a partire dal 2024.

“Siamo lieti che la Maison Perrier-Jouët condivida la sua visione della natura e del futuro attraverso questa iniziativa che va oltre i suoi vigneti e rinnova il contributo ambientale della Maison nei confronti della regione e della comunità”. Con questa iniziativa ribadiamo la nostra determinazione a intraprendere azioni positive e concrete per l’ecosistema della regione Champagne, di cui facciamo parte”, commenta César Giron, CEO della Maison Perrier-Jouët.

Inoltre la Maison Perrier-Jouët sta attualmente finalizzando altri importanti progetti di contributo che saranno presentati nei prossimi mesi.

Informazioni sulla Maison Perrier-Jouët

La Maison Perrier-Jouët nasce nel 1811 da una coppia unita dall’amore per la natura e dalla passione per l’arte. Fin dall’inizio Perrier e Jouët hanno scelto il vitigno Chardonnay come firma della Maison, definendo così lo stile floreale che contraddistingue gli champagne Perrier-Jouët. Per oltre due secoli, la Maison Perrier-Jouët si è evoluta in stretta relazione con la natura, guidata dallo spirito libero dei suoi fondatori e dall’esuberanza del movimento Art Nouveau. La natura rimane la sua principale fonte di ispirazione. La Terra è un giardino comune, che la Maison coltiva mentre produce champagne. Animata dalla libertà creativa, la Maison Perrier-Jouët alimenta una visione gioiosa e positiva del mondo.

CONTATTI STAMPA:

Gaëlle Marcelgaelle.marcel@pernod-ricard.com

Laurie Pierrinlaurie.pierrin@pernod-ricard.com

Photo – https://mma.prnewswire.com/media/2252026/Maison_Perrier_Jouet.jpgLogo – https://mma.prnewswire.com/media/1696537/4351089/Maison_Perrier_Jouet_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/la-maison-perrier-jouet-presenta-lesclusiva-anteprima-mondiale-della-sua-nuova-campagna-dove-lattrice-protagonista-melanie-laurent-veste-i-panni-di-unartefice-del-cambiamento-301964533.html