La migliore strategia per investire? SoldiExpert SCF in cattedra in Borsa Italiana per Tol Expo 2022

Maggio 13, 2022

(Adnkronos) – Come settare un portafoglio che regga allo stress dei mercati (e non solo) ?

Milano, 13 maggio 2022. Ritorna in presenza Tol Expo, uno dei più importanti eventi dedicati al mondo del trading e degli investimenti, nella splendida cornice di Palazzo Mezzanotte a Milano nella sede della Borsa Italiana. Con una conferenza dal vivo dedicata alla costruzione di portafogli che meglio possano reggere allo stress dei mercati ci saranno sul palco giovedì 19 maggio (ore 9,15 Sala Green) Roberta Rossi e Salvatore Gaziano, co-fondatori di SoldiExpert SCF, società di consulenzafinanziariaindipendente e a cui è possibile iscriversi (fino a esaurimento posti) gratuitamente.

Un evento, Tol Expo, giunto alla ventesima edizione con un ricco calendario di convegni, seminari e attività distribuite su 2 giorni (il 18 e il 19 maggio 2022) che intende promuovere la cultura finanziaria attraverso il confronto tra i risparmiatori comuni e esperti del investimenti.

SoldiExpert SCF come società di consulenza finanziaria indipendente cercherà di portare il proprio contributo (come fa già sul proprio sito, i canali social e LetteraSettimanale.it , la newsletter gratuita settimanale che fa il punto sui mercati) su un tema cruciale come quello costruzione del portafoglio investimenti e della migliore strategia per investire.

“Best Portfolio: come costruire (e non) un portafoglio che regga allo stress dei mercati (e del proprio io)” è infatti il titolo della conferenza che tratterà questo argomento in modo non scontato “parlando alla testa e anche alla pancia – spiega Roberta Rossi, responsabile della Consulenza Personalizzata di SoldiExpert SCF – perché quando si investe non contano solo le informazioni di cui si dispone ma anche (e molto) il proprio rapportarsi all’andamento dei mercati ovvero l’aspetto comportamentale come il fare i giusti confronti sul fronte rendimenti ma anche rischi e costi”.

Nella conferenza si parlerà quindi di diversificazione e strategie di portafoglio ma anche di psicologia. Ovvero come valutare se il proprio portafoglio di azioni, ETF, fondi o obbligazioni è sostenibile (in tutti i sensi), come capire i punti di forza e di debolezza e dove è più facile intervenire e come convivere con gli alti e bassi dei mercati. Dai costi dei prodotti sottostanti al mix più adatto, dalle strategie più dinamiche ai cosiddetti lazy portfolio, i portafogli pigri.

Quello che occorre sapere, le strategie di asset allocation più importanti da conoscere, le soluzioni costose da evitare (spesso in conflitto d’interesse), gli strumenti da guardare con maggiore diffidenza e soprattutto le analisi da condurre (anche da soli).

I primi 4 mesi dell’anno per i mercati azionari e obbligazionari sono stati decisamente sfidanti. A Wall Street per vedere un primo quadrimestre così negativo bisogna tornare addirittura al 1939 e soprattutto l’obbligazionario ha subito gravi perdite proprio quando era più necessario un andamento decorrelato su cui molti investitori facevano invece conto.

Azioni, obbligazioni e anche le criptovalute (considerate da alcuni forse troppo ottimisticamente un investimento “rifugio) sono in forte territorio negativo ma ciascun asset ha caratteristiche e cicli differenti e sapere selezionare i giusti investimenti e le corrette strategie si dimostra di vitale importanza.

Per fare questo il team di SoldiExpert SCF cercherà di far parlare soprattutto le evidenze dei mercati e l’andamento delle varie asset class nel tempo come rendimento/rischio poiché se il futuro è imprevedibile capire cosa è successo nel passato è imprescindibile per chi investe se non vuole ripetere gli stessi errori.

Con un approccio laico (senza conflitti d’interessi nello spingere un prodotto o strumento piuttosto che un altro) e da consulenti finanziari indipendenti (e fra i pionieri del settore in Italia) i relatori proveranno a offrire un punto di vista differente, documentato e utile per tutti quei risparmiatori e investitori che in una fase caratterizzata da diverse tensioni (inflazione ai massimi dal 1991 in Italia, guerra in Ucraina, rendimenti reali negativi, boom dei prezzi delle materie prime) vogliono capire cosa fare (e non) del proprio patrimonio e come investirlo in modo oculato e con il giusto rapporto rischio/rendimento e costi.

Giovedì 19 maggio 09:15 – 10:30 Sala Green

Best Portfolio: come costruire (e non) un portafoglio che regga allo stress dei mercati (e del proprio io)

Per chi non potrà assistere dal vivo per i registrati alla LetteraSettimanale.it è prevista una sintesi dei contenuti più importanti che verrà inviata nella settimana successiva.

Informazioni su SoldiExpert SCF

Questo comunicato è stato realizzato da SoldiExpert SCF una delle principali società di consulenza finanziaria (SCF) indipendenti a livello nazionale. Vanta clienti di ogni tipo e portafoglio (soprattutto privati) in tutta Italia grazie anche a un modello unico basato sulla Rete e sulla tecnologia come la possibilità di collegarsi in video-conferenza con i propri esperti che operano in più parti d’Italia.

La consulenza fornita può riguardare tutto il patrimonio o sola la parte legata agli investimenti finanziari (azioni, obbligazioni, ETF, fondi) o assicurativi (spesso unitlinked che di fatto sono investimenti finanziari spesso “travestiti”) e si basa su un’attenta analisi preventiva (tipicamente i risparmiatori che si rivolgono a SoldiExpert SCF partono con un check up ed è possibile richiedere gratuitamente una prima consulenza di 30 minuti) di efficienza del portafoglio detenuto dal cliente in termini di costi e rischi. E il fatto di essere una società che fornisce esclusivamente consulenza su base indipendente è un punto molto importante per gli investitori poiché SoldiExpert SCF viene remunerata direttamente in modo trasparente dai clienti senza quindi ottenere provvigioni o commissioni sui prodotti consigliati come è tipico dell’industria del risparmio gestito in Italia.

Si ricorda anche ai fini dello studio proposto che le performance passate nei mercati finanziari non costituiscono necessariamente garanzia, nè indicazione di performance future e non dovranno essere perciò utilizzate come unico criterio di valutazione per la scelta degli investimenti. Per maggiori informazioni si invita a visitare il sito soldiexpert.com

Per informazioni e contatti:

Email: ufficiostudi@soldiexpert.com

Numero Verde 800.03.15.88

Sito web: https://soldiexpert.com

Newsletter gratuita di approfondimento: https://soldiexpert.com/lettera-settimanale/

Canale video Youtube: https://www.youtube.com/user/SoldiExpert

Pagina Facebook: https://www.facebook.com/soldiexpert