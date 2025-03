La Movement Network Foundation annuncia che i fondi REX-Osprey™ presentano la domanda per il primo ETF Movement statunitense mentre viene lanciata la versione beta di Public Mainnet

11 Marzo 2025

Il primo deposito ETF di Movement offrirà agli investitori statunitensi un’esposizione all’ecosistema di Movement

GRAND CAYMAN, Isole Cayman, 10 marzo 2025 /PRNewswire/ — La Movement Network Foundation, l’organizzazione dedicata allo sviluppo della tecnologia MoveVM, ha annunciato oggi che REX-Osprey ha presentato domanda per un nuovo fondo negoziato in borsa (ETF) incentrato su $MOVE. Se approvato, questo ETF sarebbe il primo a fornire esposizione a Movement attraverso i canali finanziari tradizionali. Contemporaneamente, la Fondazione ha annunciato il lancio di Movement Public Mainnet Beta, con 250 milioni di dollari di valore totale bloccato (TVL) al lancio dal suo programma Cornucopia.

“Questa presentazione rappresenta un momento storico non solo per Movement, ma per l’intero panorama Move”, ha affermato Rushi Manche, co-fondatore di Movement Labs. “Rompere lo schema degli ETF limitati alle criptovalute consolidate apre le porte al capitale istituzionale per supportare l’innovazione blockchain di nuova generazione”.

“Gli investitori tradizionali hanno espresso un vivo interesse nell’acquisire un’esposizione regolamentata alle tecnologie blockchain emergenti senza gestire direttamente i token”, ha osservato Cooper Scanlon, co-fondatore di Movement Labs. “Questo ETF rappresenta la convergenza di prodotti finanziari innovativi con un’architettura blockchain all’avanguardia”.

L’ETF fornisce l’accesso al mercato tradizionale a $MOVEIl linguaggio di programmazione Move, originariamente sviluppato da Meta, consente agli sviluppatori di Movement di creare contratti intelligenti più efficienti e sicuri. Se approvato, l’ETF consentirebbe agli investitori di esporsi a Movement tramite conti di intermediazione tradizionali e strumenti pensionistici, senza le complessità tecniche della gestione diretta dei token.

Lancio della versione beta di Public Mainnet con notevole liquiditàContemporaneamente all’annuncio della presentazione dell’ETF, la Movement Network Foundation ha lanciato la versione beta di Public Mainnet con 250 milioni di dollari di valore totale bloccato (TVL). Questa liquidità immediata fornisce alla rete un’utilità immediata.

La versione Beta di Public Mainnet consente l’implementazione di contratti intelligenti senza autorizzazione, l’onboarding completo degli utenti e la liquidazione in Ethereum. Offre agli utenti e ai creatori tutti i vantaggi di Move e MoveVM. Gli utenti possono accedere alla rete attraverso il ponte Movement canonico basato su LayerZero.

Informazioni sulla Movement Network Foundation La Movement Network Foundation è la forza trainante dell’ecosistema Movement, impegnata a promuovere l’innovazione nonché l’adozione della tecnologia MoveVM. La fondazione controlla lo sviluppo di Movement Network, una soluzione di nuova generazione realizzata utilizzando MoveVM e basata su Ethereum. Attraverso il programma MoveDrop e le iniziative dell’ecosistema, la fondazione supporta sviluppatori, progetti e collaboratori della community che creano applicazioni decentralizzate. Per saperne di più visitare il sito movementfdn.xyz oppure seguire @movementfdn su X.

