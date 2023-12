La naturale bellezza della luce esaltata dagli infissi in PVC Konfortline e HST di WnD

Dicembre 11, 2023

(Adnkronos) – Milano, 11 dicembre 2023 – Se si pensa alla Sicilia, una delle regioni più affascinanti d’Italia, la mente ci riporta a vasti paesaggi naturali illuminati da un sole caldo e accecante. Ritroviamo luminosità, calore e ampiezza nel concept del progetto di un appartamento da poco ristrutturato e di proprietà di una giovane coppia siciliana che ha voluto celebrare così la connessione con la propria terra.

L’appartamento, che copre un’area di 140 mq, è stato interamente riqualificato secondo le nuove tendenze architettoniche e i comfort dell’abitare contemporaneo, cercando di sfruttare l’abbondante luce naturale per poter ingrandire gli spazi che in origine erano frammentati e bui. Durante l’intervento, volto a trasformare l’abitazione in una residenza moderna e funzionale, si è scelto di utilizzare materiali dai colori naturali e neutri che in qualche modo amplificassero la luminosità, come la resina color cemento del pavimento della zona giorno o la pannellatura delle pareti in rovere chiaro. I colori forti alle pareti generano contrasto in alcuni punti della casa e creano un dinamico gioco di luci e forme, regalando dinamicità all’intera abitazione. Inoltre, in un’ottica di sostenibilità ed economia circolare, si è optato per l’utilizzo di materiali di recupero come, ad esempio, il lavandino utilizzato nel bagno padronale.

Gli interni hanno subito una ristrutturazione completa, includendo una migliore divisione degli spazi, con particolare attenzione alla zona giorno, divenuta un moderno open space perfetto per godere della terrazza panoramica grazie agli ampi scorrevoli HST di WnD. Questo modello in particolare consente di avere un minimo ingombro interno e di conseguenza mette a disposizione un maggiore spazio da poter sfruttare. La scelta di installare gli infissi in PVC WnD è stata dettata dall’esigenza di avere ampie, luminose vetrate dall’estetica minimale e moderna, in abbinamento a prestazioni tecniche ottimali.

Anche nel resto della casa si è optato per una finestra che privilegiasse la luminosità: è stato scelto Konfortline di WnD, infisso che spesso ritroviamo nelle ristrutturazioni grazie alla facilità di installazione, soprattutto in presenza di fori architettonici contenuti. Il serramento in PVC Konfortline si distingue, infatti, per il profilo ridotto e telaio ribassato in grado di alloggiare vetrocamere più grandi rispetto a quelle di una finestra in PVC standard di pari dimensioni.Inoltre, l’opzione delle cerniere a scomparsa, che risultano invisibili, enfatizza ancora di più le linee moderne e minimali di questo modello. In aggiunta, per una migliore gestione della luce interna e per aumentare il livello di privacy nella zona dedicata alla cucina, si è optato per l’utilizzo di una veneziana interna con movimentazione elettrica resa possibile dai comandi presenti sulla vetrocamera stessa: una soluzione semplice e pratica che non richiede pulizia o manutenzione.

Non solo esteticamente accattivanti e robusti: gli infissi WnD garantiscono anche prestazioni energetiche ottimali,in grado di ridurre la dispersione termica e isolare acusticamente.Ciò si traduce in un risparmio energetico significativo, con conseguente riduzione delle spese di riscaldamento e raffreddamento.Tutto questo si somma alla facilità di manutenzione, essenziale per infissi resistenti agli agenti atmosferici e all’usura e, quindi, durevoli nel tempo.