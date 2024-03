La nona edizione dello “State of Smart Manufacturing Report” mostra la propensione delle aziende italiane a investire su processi produttivi automatizzati e ottimizzati tramite l’intelligenza artificiale e il machine learning.

26 Marzo 2024

Lo studio globale condotto da Rockwell Automation offre uno spaccato sull’Italia che vede nell’automazione e nell’ottimizzazione attraverso AI e ML la principale ragione di investimento nella fabbrica intelligente

MILANO, 26 marzo 2024 /PRNewswire/ — Rockwell Automation, principale azienda mondiale di automazione industriale e trasformazione digitale, annuncia i risultati del nono rapporto annuale “State of Smart Manufacturing Report”, che offre informazioni a livello globale su tendenze, sfide e piani alle aziende industriali. Lo studio ha coinvolto oltre 1.500 intervistati di 17 Paesi, tra cui Italia, UK, Francia, Germania e Spagna.

Lo studio evidenzia una visione condivisa a livello globale articolata lungo tre principali tendenze: l’arrivo nel manifatturiero degli effetti rivoluzionari dell’intelligenza artificiale, la tecnologia come fattore per potenziare la forza lavoro e attrarre talenti e, infine, la resilienza operativa, il cui ruolo assume una rilevanza crescente.

Anche l’Italia risulta allineata a questi trend, seppure con alcune peculiarità legate alla tipologia di aziende e alla cultura imprenditoriale tipiche del nostro Paese e che meritano particolare attenzione.

A livello europeo, la gestione dell’energia primeggia nei programmi di sostenibilità/ESG, superando la qualità/sicurezza dei prodotti. In Italia, invece, il 75% delle aziende dichiara di aver formalizzato iniziative ESG: il 43% ha in atto una politica a livello aziendale e il 32% limitatamente a sedi specifiche. Il perseguimento delle politiche ESG è guidato dal desiderio di agire con responsabilità (37%), dal rispetto delle normative (36%), seguito, con il 35%, dall’esigenza di far fronte alle disuguaglianze sociali, un fattore limitante all’espressione del talento. Sempre con il 35%, i programmi di sostenibilità/ESG sono visti come un differenziale competitivo nei confronti dei clienti che li richiedono ai loro fornitori. Alla domanda quale sia l’elemento trainante del programma ESG, il 31% delle aziende europee ha indicato la gestione dell’energia, mentre l’Italia assegna il punteggio più alto a qualità e sicurezza dei prodotti (40%), seguita da salute e sicurezza (39%) e gestione dell’energia (37%).

“I risultati del rapporto sullo Stato dello Smart Manufacturing mostrano quanto in un anno gli effetti rivoluzionari di innovazioni, come quelle associate all’AI e al ML, abbiano fatto breccia nel mondo manifatturiero. Ne è la riprova il fatto che buona parte delle aziende italiane le abbia messe al primo posto nella lista degli investimenti tecnologici. “afferma Fabrizio Scovenna, Country Director Rockwell Automation Italian Region. “Questo approccio strategico non riguarda esclusivamente l’adozione delle tecnologie, ma va visto in un’ottica di trasformazione più ampia verso ecosistemi produttivi più intelligenti e resilienti. Sfruttando l’AI per migliorare il processo decisionale basato sui dati e l’efficienza operativa, le aziende stanno definendo nuovi parametri per l’innovazione e la competitività a livello globale, diventando molto più attraenti per i talenti che desiderano mettersi alla prova su un terreno ancora da esplorare fino in fondo”.

Risultati completi del rapporto qui.

Metodologia Sono state analizzate le risposte fornite da 1.567 intervistati provenienti da 17 dei principali Paesi manifatturieri, con ruoli che vanno dal management ai massimi vertici aziendali. Lo studio è stato condotto in associazione con Sapio Research e Plex Systems. L’indagine ha riguardato industrie manifatturiere, di processo e ibride, con una distribuzione bilanciata delle dimensioni aziendali e un fatturato compreso tra i 10.000.000 $ e oltre 10.000.000.000 $. Il campione ha consentito di condurre l’analisi su un ampio spettro di prospettive aziendali nel settore manifatturiero.

Informazioni su Rockwell Automation Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), è leader mondiale nell’automazione industriale e nella trasformazione digitale. Connettiamo l’immaginazione delle persone al potenziale della tecnologia per espandere ciò che è umanamente possibile, rendendo il mondo più produttivo e più sostenibile. Con sede centrale a Milwaukee, Wisconsin, e circa 29.000 dipendenti, Rockwell Automation serve clienti in più di 100 Paesi. Per saperne di più su come stiamo realizzando la Connected Enterprise nelle imprese industriali, visitate il sito www.rockwellautomation.com

