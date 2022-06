La nuova COURTESY BOX FELICIA “Limited Edition”, scelta da Alessia Marcuzzi per i suoi amici, dal 21 giugno sara’ acquistabile sul sito di Felicia .it

Giugno 15, 2022

(Milano, 15 giugno 2022) – Milano, 15 giugno 2022 – L’ inedita COURTESY BOX FELICIA è l’ultima nata di una serie di boxes “Limited Edition” figlie del progetto “Felicia Lifestyle”, naturale cassa di risonanza del brand positioning FEEDOPTIMISM che interpreta e diffonde i valori del brand votati ad alimentare l’ottimismo ed il benessere di tutti. Molto più di una pasta tradizionale, infatti, Felicia, brand di Andriani S.p.A. Società Benefit, mantiene le forme a noi familiari, come spaghetti e penne, offrendo la più ampia gamma del mercato di pasta healthy a base di materie prime di alta qualità, prevalentemente bio e naturalmente prive di glutine come legumi e cereali, dai gusti sorprendenti e appetitosi.

Con questa ultima Limited Edition, sale a 4 il numero delle boxes che anno dopo anno sono entrate a far parte dell’heritage Felicia, un brand che affonda le radici nel territorio della Murgia, raccontando di una terra che è culla di civiltà antichissime e ricche di storia.

Nel 2020 l’OPTIMIST BOX di Felicia, rompendo con la tradizione, apriva la strada a nuove esperienze degustative, in collaborazione con Mariangela Negroni, founder di FUNKY TABLE a Milano, immaginando mise en place non convenzionali e scomposte all’insegna della libertà di interpretare il pasto e di rinnovare le regole della tavola, con ottimismo. A Natale dello stesso anno, la BOX in collaborazione con la “BOTTEGA DI ENZA FASANO”, sanciva la sinergia di lungo corso tra due aziende pugliesi DOC narrando della secolare tradizione artigianale nell’arte della ceramica del territorio, rivisitata in chiave moderna con stile, gusto e innovazione. A Natale scorso la XMAS BOX in collaborazione con Nicola Laurora, in arte Nico189, illustratore dallo stile minimalista influenzato dalla sua esperienza con i graffiti, ha interpretato i temi della Diversità e dell’Inclusione, tanto cari all’azienda, con una grafica fresca ed accattivante, dai tratti puliti e le forme geometriche.

Oggi la COURTESY BOX FELICIA nasce dalla collaborazione con Alessia Marcuzzi, volto del brand: l’Alessia’s choice Limited Edition prevede un’accurata selezione delle sue referenze preferite, per far conoscere ai suoi amici la grande varietà di pasta Felicia, sia in termini di ingredienti e gusti che di modalità di consumo, da degustare in qualsiasi momento della giornata. Lo stile grafico leggero ed accattivante, interprete dei valori del marchio, ne allarga i confini abbracciando la coolness, l’informalità, il “fatto bene” tipicamente italiano, attraverso un look accessibile e ottimista.

All’interno, un’ampia scelta delle gustose referenze di Pasta healthy Felicia con ben 15 confezioni di diversi formati tra cui scegliere per sperimentare nuovi gusti e abbinamenti in cucina. A supporto dell’attività culinaria, il ricettario Felicia suggerisce i piatti preparati anche durante lo shooting in occasione dello spot tv “alimentiamo l’ottimismo” di cui Alessia è interprete e che mostra il dietro le quinte del progetto con trasparenza e semplicità, in perfetto stile Felicia.

L’esclusiva box in Edizione Limitata sarà disponibile nell’e-shop del brand a partire dal 21 giugno prossimo al costo di 39 euro, spedizione inclusa: un’opportunità accessibile a tutti i food lovers per testare l’ampia varietà di Pasta Felicia, nonché un’idea regalo per i propri amici.

CONTENUTO COURTESY BOX FELICIA BY ALESSIA NEL DETTAGLIO

15 confezioni di pasta e il ricettario:

• spaghettoni lenticchie rosse

• penne avena

• cous cous grano saraceno

• fusilli piselli verdi

• spaghetti grano saraceno

• penne teff

• mezzi rigatoni avena

• spaghetti spirulina

• farfalle riso integrale

• fusilli grano saraceno

• spaghetti riso integrale

• risoni ceci

• linguine avena

• sedanini lenticchie rosse

• tortiglioni grano saraceno

Andriani, con sede a Gravina in Puglia, è specializzata dal 2009 nella produzione di pasta naturalmente senza glutine di alta qualità, sia con il suo brand Felicia sia conto terzi. Le materie prime utilizzate, tra cui mais, riso integrale, riso, grano saraceno, avena, lenticchie, ceci e piselli, sono accuratamente selezionate e naturalmente prive di glutine. La lavorazione avviene all’interno di uno stabilimento produttivo 100% gluten free: sette linee produttive, oltre 55 differenti formulazioni e 1000 Sku gestite. Tra i principali player del mercato della pasta gluten free, Andriani è presente nelle maggiori catene distributive di oltre 30 Paesi nel mondo. Flessibilità organizzazione dinamica, ricerca, innovazione e impegno nella sostenibilità economica, ambientale e sociale, con azioni concrete e buone pratiche nei confronti di tutti gli stakeholder, sono i fattori che guidano le performance dell’azienda, che contribuisce al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) dell’agenda 2030, promossi dall’ONU per un’economia globale più sostenibile.

