La Nuova Economia delle Relazioni: il libro di Ivan Misner,Jack Canfield, Andrea Colombo, Claudio Messina, Daniela Antongiovanni, Giacomo Bruno e John Gray

15 Aprile 2024

(Adnkronos) – Milano, 15.04.2024 – La casa editrice Bruno Editore è lieta di annunciare il lancio dell’attesissimo libro “LA NUOVA ECONOMIA DELLE RELAZIONI”. Coltivare relazioni autentiche integrando business, tecnologia e spiritualità per creare insieme un futuro migliore e sostenibile”, in uscita giovedì 9 maggio su Amazon.

Quest’opera straordinaria è stata voluta e scritta da autori di fama internazionale come Ivan Misner, Jack Canfield, Andrea Colombo, Claudio Messina, Daniela Antongiovanni, Giacomo Bruno. Con la prefazione di John Gray.

“La Nuova Economia delle Relazioni” è un’opera collettiva che esplora il potenziale illimitato delle relazioni umane nell’era digitale, dove business, tecnologia e spiritualità si intrecciano. Ivan Misner discute l’importanza del networking nel mondo di oggi, Andrea Colombo invita a diventare protagonista della propria vita, Claudio Messina esamina come nutrire le relazioni, dall’Io al Tu per giungere al Noi. Daniela Antongiovanni fonde business e spiritualità, Jack Canfield, delinea i principi del successo nelle relazioni. Giacomo Bruno conclude con un’analisi del marketing relazionale nell’era di Internet e dell’Intelligenza Artificiale.

«Questo libro rivela l’essenza delle relazioni autentiche e la loro inestimabile importanza nel mondo degli affari, oggi più che mai. Un viaggio attraverso le strategie di networking che trasformano le interazioni superficiali in connessioni profonde e produttive.» Dr.Ivan Misner®, fondatore di BNI (oltre 320.000 membri in tutto il mondo)

«Sono fiducioso che questo libro ti ispirerà a fare la differenza nella tua cerchia di relazioni.»Jack Canfield, Autore di “Brodo Caldo per l’Anima”, 500.000.000 di copie vendute

«Questo testo si rivela un faro nella tempesta digitale, ricordandoci che, nonostante le email, i social media e i chatbot, quello che ci fa stare bene sono le relazioni autentiche e significative.» John Gray, Ph.D., Autore di “Gli uomini vengono da Marte, le donne da Venere”

«La vera crescita personale e professionale inizia quando si diventa protagonisti attivi della propria vita. Con questo libro, spero di ispirare i lettori a prendere il controllo del loro percorso.» Andrea Colombo, Imprenditore e Public Speaker, Autore di “Verso la Libertà”

«Nutrire le relazioni è l’essenza del vero successo. In questo libro, condivido strategie pratiche per creare legami significativi in ogni aspetto della vita personale e professionale, dalla consapevolezza fino all’azione.» Claudio Messina, Formatore esperto di Marketing Relazionale, Autore di “Nutrire la Relazione, dall’Io a Tu per giungere al Noi”

«Oggi il profitto non è più l’unico obiettivo, imprenditori e professionisti illuminati sono alla ricerca di un senso in quello che fanno, perché uno scopo più alto non è solo appagante, ci rende anche fonte di ispirazione per le generazioni future.» Daniela Antongiovanni, Coach e TEDx Speaker

«Il nostro approccio al Marketing Relazionale si fonde con la tecnologia avanzata, ma senza mai perdere di vista l’essenza umana. L’intelligenza artificiale è uno strumento, non un sostituto, per rafforzare le nostre interazioni e portarle a nuovi livelli di efficacia e calore umano.» Giacomo Bruno, Autore di 34 Libri e CEO di Bruno Editore

Questo libro è un viaggio verso la comprensione e il miglioramento delle relazioni nel mondo moderno che spiega l’importanza di:

•Costruire relazioni autentiche nel business e comprendere come i dettagli possano fare la differenza.

•Trovare l’allineamento con i propri valori profondi e la centratura come punto di partenza per portare valore al mondo in cui viviamo.

•Coltivare e nutrire le relazioni giorno dopo giorno, spostando l’attenzione dall’IO al TU per costruire un NOI più grande.

•Sviluppare e affinare la sensibilità alle sfumature, per combinare la ricerca di senso ancestrale con la dimensione concreta del business.

•Imparare strategie efficaci per il networking nell’era digitale.

•Integrare i principi del marketing relazionale nella strategia aziendale.

•Sfruttare la tecnologia per arricchire, non sostituire, le relazioni umane.

•Prendere ispirazione da storie reali di successo nel networking e nella costruzione di relazioni.

“Una guida essenziale, uno spartiacque per chi desidera usare bene il tempo e mettere a frutto il proprio talento, per sé e per la comunità.” ha concluso l’Editore Giacomo Bruno.“È fondamentale trovare la chiave per vivere in modo appagante il complesso panorama delle relazioni professionali del XXI secolo, unendo saggezza ancestrale e innovazione tecnologica per creare una rete di relazioni significative e durature.”

Il libro sarà disponibile dal 09 Maggio 2024

Prenotazioni su https://www.nuova-economia.it