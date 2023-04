La nuova frontiera del fotovoltaico: dal 2024 installarlo è gratis

Aprile 6, 2023

(Adnkronos) – Energia rinnovabile, gli impianti non saranno più comprati ma utilizzati come un servizio. L’analisi di Alessandro Salvalaio (GIFT) e Jonathan Morello Ritter (Ambico): «La direzione? Impianti sempre più performanti e costi sempre più sostenibili».

Padova 06.04.2023. Il futuro? Energia rinnovabile prodotta da impianti sempre più piccoli e performanti. La direzione indicata da ricerche e test svolti da università e istituti è chiara, e spinge verso celle fotovoltaiche sempre più efficienti. Oggi esistono pannelli fotovoltaici di tutte le dimensioni e potenze, e delle più svariate tipologie (a coppo, trasparenti, a celle etc.). In Sicilia e in Veneto – in particolare a Padova – stanno fiorendo grandi fabbriche di produzione di pannelli fotovoltaici e un nuovo impulso al settore arriverà grazie ai fondi del PNRR: pensiamo solo agli 1,5 miliardi che saranno stanziati entro il 2026 per la realizzazione di parchi agrisolari e ai 2,2 miliardi di contributi a fondo perduto fino al 40% dell’investimento per la creazione di Comunità Energetiche, con l’obiettivo di realizzare una potenza complessiva di almeno due gigawatt.

Ma la vera sfida è la sostenibilità, anche economica, dell’investimento. Ebbene, anche da questo punto di vista la tendenza già si delinea: dal 2024 gli impianti fotovoltaici non saranno più comprati ma utilizzati come un servizio. Un po’ come è successo per le automobili, la formula del “noleggio a misura” sarà, secondo le previsioni, la nuova modalità di utilizzo che sostituirà in breve tempo la vendita. Ma quali sono i vantaggi nell’affittare un impianto fotovoltaico? Risponde AlessandroSalvalaio, Presidente del CdA di GIFT Srl, impresa che già propone questo servizio, denominato “FV Cloud”, dedicato al mondo delle aziende: «Come prima cosa va detto che l’imprenditore non deve tirare fuori soldi o predisporre pratiche di noleggio con gli istituti: l’investimento lo facciamo noi. Così l’azienda può continuare a investire sulla sua attività, su nuovi processi e prodotti. Inoltre, una volta installato e allacciato l’impianto, l’imprenditore risparmia da subito: per tutta l’energia autoconsumata può giovarsi di un costo inferiore di circa il 30% di quello che pagava in bolletta. Ma il bello deve ancora venire: dopo dieci anni l’impianto fotovoltaico viene regalato all’azienda, che potrà beneficiare di altri vent’anni di energia pulita a costo zero».

Una sinergia tecnica e finanziaria che promette uno sviluppo importante delle energie rinnovabili, in un contesto di transizione ecologica che stenta a ripartire dopo lo stop del bonus 110. Abbiamo chiesto a Jonathan Morello Ritter, Amministratore di Ambico ed esperto di Finanza Agevolata, quali possano essere gli sbocchi di questi servizi innovativi: «Il vantaggio del servizio FV Cloud di GIFT è che non è oggetto di agevolazioni. Può sembrare un paradosso, ma l’osservazione non è per nulla banale: io dico sempre ai miei clienti che i progetti devono essere sostenibili anche senza agevolazioni, e che le agevolazioni devono essere solo un acceleratore. Ecco: FV Cloud non ha bisogno di incentivi perché il suo ritorno economico e finanziario è immediato».

La direzione, come detto, è chiara. Il filo rosso che lega Agenda 2030 e PNRR si sta ulteriormente rafforzando attraverso la messa a punto di strumenti che mirano a favorire la sostenibilità e il ricorso alle fonti rinnovabili. E rapidi passi da gigante arriveranno grazie alla ricerca, in particolare attraverso lo sviluppo delle celle solari sottili, che promettono una svolta nel fotovoltaico: uno studio condotto da Amolf, Surrey University e Imperial College ha dimostrato che la loro efficienza può arrivare anche al 65%, contro il 25 attuale, riducendo il consumo di silicio di oltre il 99%. Sulla stessa linea si pone unostudio dell’Università di Padova e del National Renewable Energy Laboratory (NREL) – il principale laboratorio USA per le energie rinnovabili -che mostra che sottoponendo il silicio a brevissimi shock termici indotti da impulsi laser è possibile realizzare una nuova tecnologia per la fabbricazione di celle fotovoltaiche ad alta efficienza. Già, la strada è segnata: impianti sempre più performanti, costi sempre più sostenibili: il futuro delle energie rinnovabili è questo.

