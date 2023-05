La nuova piattaforma Appian democratizza l’intelligenza artificiale per l’automazione dei processi

Maggio 4, 2023

L’ultima versione della piattaforma migliora l’automazione end-to-end; la nuova soluzione di Contract Writing semplifica l’acquisizione governativa

MILANO, 4 maggio 2023 /PRNewswire/ — Appian (Nasdaq: APPN) ha annunciato oggi il rilascio dell’ultima versione della piattaforma Appian per l’automazione dei processi. La nuova release introduce AI Skill Designer, un modalità low-code per costruire, addestrare e distribuire modelli di machine learning (ML) personalizzati. La nuova versione presenta anche miglioramenti nell’automazione e nell’esperienza complessiva, oltre a un’ulteriore semplificazione della gestione dei dati tramite Appian Data Fabric.

Appian AI Skill Designer consente agli sviluppatori a tutti i livelli di rendere facilmente operativa l’IA e di automatizzare le attività ripetitive, liberando così la forza lavoro per attività a maggior valore ed eliminando il rischio di errori umani nella classificazione e nell’estrazione dei dati. Il design low-code consente agli sviluppatori di incorporare rapidamente l’IA per ottimizzare le funzioni aziendali, sfruttando al contempo i servizi AI/ML nativi di Appian Platform per fornire un’integrazione automatica delle capacità di Intelligenza Artificiale. Appian Platform offre tre funzionalità AI native per l’elaborazione dei contenuti: classificazione dei documenti, classificazione delle e-mail ed estrazione dei documenti.

Laborers International Union of North America (LiUNA), uno dei clienti di Appian, utilizza l’AI Skill di classificazione dei documenti per contribuire a risolvere più rapidamente le controversie di lavoro e aumentare l’automazione dei processi.

“Appian AI Skill Designer ci aiuta a ottenere un valore concreto dall’IA senza dover ricorrere a un team di data scientist”, ha dichiarato Matt Richard, CIO di LiUNA. “Il design low-code ha reso facile e veloce per gli sviluppatori di LiUNA incorporare l’AI nelle nostre applicazioni esistenti”.

“L’IA è una componente essenziale dell’automazione end-to-end di cui le aziende necessitano per ottenere efficienza e differenziazione sul mercato. Altri strumenti di IA sono complessi e mancano di privacy dei dati, impedendo alla maggior parte delle organizzazioni di trarre reale valore dall’IA”, ha dichiarato Michael Beckley, CTO e fondatore di Appian. “Stiamo eliminando queste barriere di complessità in modo che chiunque, anche senza competenze particolari, possa addestrare modelli di IA personalizzati, garantendo al contempo che i dati di training dell’Intelligenza Artificiale siano sicuri e conformi alle normative”.

Questa nuova release migliora l’esperienza complessiva di tutti gli utenti con nuove funzionalità – per portali, siti e interfacce – che rendono lo sviluppo più rapido e semplice. Le nuove funzionalità includono:

Appian Data Fabric riunisce i dati di qualsiasi sistema in un unico modello di dati virtuale, mantenendoli al contempo dove si trovano. Questa release include miglioramenti del Data Fabric per ridurre il tempo e l’impegno necessari per creare app solide, tra cui:

Appian aiuta più di 200 organizzazioni governative a raggiungere l’automazione end-to-end per servizi e programmi più rapidi ed efficienti. L’annuncio di oggi include anche il lancio di Appian Contract Writing, una potente soluzione che integra la serie Appian Government Acquisition Management. Appian Contract Writing consente alle agenzie federali di digitalizzare e automatizzare il processo di scrittura completa del contratto, riducendo i tempi e i costi associati alla creazione manuale del documento. La soluzione comprende un’interfaccia visiva drag-and-drop, modelli precostituiti e un processo di approvazione automatizzato che garantisce la conformità e riduce gli errori. Con Appian Contract Writing, le organizzazioni beneficiano di un time to value più rapido, pur mantenendo la flessibilità di poter adattare ed estendere la soluzione alle loro esigenze specifiche grazie al design low-code di Appian.

Appian è una società di software che automatizza i processi aziendali. La piattaforma Appian include tutto ciò che serve per progettare, automatizzare e ottimizzare anche i processi più complessi, dall’inizio alla fine. Le organizzazioni più innovative del mondo si affidano ad Appian per migliorare i loro flussi di lavoro, unificare i dati e ottimizzare le operazioni, con il risultato di una crescita migliore e di un’esperienza cliente superiore. Per ulteriori informazioni visita il sito appian.it

