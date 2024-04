La nuova Škoda Kamiq arriva da Maldarizzi Automotive: open weekend nella sede di Lecce per provarla

12 Aprile 2024

(Adnkronos) – Lecce, 12 aprile 2024. Design più raffinati, materiali nuovi e sostenibili, motori ottimizzati e dettagli innovativi Simply Clever. La storia di successo di Škoda continua con il facelift di uno dei City Suv più amati dagli explorer di tutto il mondo e tra i più venduti d’Europa: la nuova Kamiq, ora “in vetrina” nel nuovo showroom Maldarizzi Automotive di Lecce. La new entry del brand sarà presentata all’open weekend nazionale del 13 e 14 aprile nella sede di viale Portogallo 16, inaugurata a novembre 2023 dal gruppo automotive del Sud Italia.

«Abbiamo accettato la sfida di portare Skoda in Salento e siamo felici di poter presentare al nostro pubblico uno dei modelli più popolari del brand, che rappresenta un eccezionale rapporto qualità-prezzo» – commenta Maria Luisa Vangi, referente commerciale Škoda della Maldarizzi Automotive – «Con Kamiq ci aspettiamo di far vivere ai clienti ogni chilometro con euforia, grazie ai motori brillanti e al design che diventa sempre più accattivante. L’entusiasmo per questo brand – continua Vangi – è particolarmente sentito perché ha saputo reinventarsi negli anni, per diventare un nuovo punto di riferimento anche nel nostro territorio».

Tre livelli di allestimento e diverse Design Selection.

Kamiq ora vanta ancora più presenza “SUV”, con dettagli visivi che donano robustezza, quali il diffusore posteriore, una calandra ridisegnata e, per la prima volta, i fari anteriori LED Matrix (opzionali). Nella parte posteriore, il portellone elettrico opzionale ora può essere azionato anche tramite Virtual Pedal. Nuovi anche i dettagli Simply Clever. Con il display digitale da 8 pollici di serie e il display dell’infotainment da 8 pollici, il quadro strumenti dei due modelli compatti è ora completamente digitale. Come opzione sono disponibili quattro porte USB-C con 45 watt di potenza di ricarica e un Phone Box con una potenza di 15 watt per la ricarica wireless con raffreddamento. Nell’ambito dell’aggiornamento, Škoda ha anche rinnovato la struttura di gamma con i tre livelli di allestimento Essence (non disponibile in Italia), Selection e Monte Carlo e diverse Design Selection per gli interni. Inoltre, materiali come tessuti riciclati, canapa e kenaf sono utilizzati per la tappezzeria e i pannelli delle portiere.

Motori più potenti e più efficienti.

Due nuovi motori 1.0 TSI a tre cilindri della generazione evo2 della famiglia EA211 sono ora ancora più efficienti, grazie a ulteriori miglioramenti hardware e software. Tra le altre ottimizzazioni, queste includono il controllo variabile delle valvole di aspirazione e scarico e dei turbocompressori a geometria variabile (VGT), nonché gli iniettori a dieci fori per una miscela aria-carburante ancora più omogenea. Il 1.5 TSI è dotato di un sistema di disattivazione attiva dei cilindri ACT+ ottimizzato. I tre motori erogano potenze che vanno da 70 kW (95 CV) a 110 kW (150 CV).

Equipaggiamento completo per una maggiore sicurezza attiva e passiva.

Škoda Kamiq è tra i veicoli più sicuri del segmento grazie alle scocche estremamente resistenti alla torsione e ai numerosi sistemi di assistenza. Tra questi, ad esempio, i sistemi di assistenza alla guida basati su telecamere Front Assistant con Pedestrian Monitor, Lane Assistant e Traffic Sign Recognition. La versione aggiornata di entrambi i modelli compatti ora vanta anche il sistema Easy Light Assist, che accende e spegne automaticamente gli anabbaglianti. A partire dall’allestimento Selection, la dotazione a bordo comprende anche il Cruise Control con limitatore di velocità, il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici (TPM+) e i fendinebbia anteriori a LED. Nei fanali posteriori a LED, ridisegnati, la versione più evoluta presenta indicatori di direzione animati e una nuova grafica delle luci a forma di L.

Kamiq, un solido track record

Concludendo il 2021, il 2022 e il 2023 come il SUV più venduto di Škoda, davanti a Kodiaq e Karoq, Kamiq è stato anche il secondo modello più venduto dietro l’iconica Octavia, raggiungendo posizioni di vertice nelle classifiche di vendita nel Regno Unito, Austria, Italia, Spagna e Francia. A oggi, quasi 410.000 Kamiq sono usciti dalla linea di produzione nella Repubblica Ceca e sono stati venduti in oltre 60 mercati in tutto il mondo. La maggior parte di essi è andata a clienti in Germania (oltre 65.000), Repubblica Ceca (quasi 48.000) e Regno Unito (oltre 36.000).

Contatti:https://www.maldarizzi.com/