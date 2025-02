La nuova supersportiva “Temerario” in preview da Lamborghini Bari ﻿

24 Febbraio 2025

– Sotto Audacia e innovazione nella ibrida plug-in svelata ieri alla prima tappa del Road Show del Sud Europa

Bari, 24 febbraio 2025.“You can’t hide who you are” è ciò che descrive meglio il nuovo DNA di Temerario, la nuova supersportiva ibrida del brand di Sant’Agata Bolognese presentata in America ad agosto e svelata mercoledì 19 febbraio per la prima volta da Lamborghini Bari. Per l’unveiling esclusivo dedicato al nuovo capolavoro della Casa del Toro, Lamborghini Bari, unico dealer ufficiale per il Sud Italia, ha organizzato una serata esclusiva, su invito, dedicata a ospiti selezionati per scoprire questo concentrato di potenza, eleganza e futuro.

“Temerario rappresenterà per noi e per i nostri clienti un nuovo fantastico capitolo del nostro percorso con Lamborghini, in termini di performance e piacere di guida a livelli mai raggiunti prima”, ha dichiarato Nicola Maldarizzi, Sales Manager di Lamborghini Bari, all’evento di presentazione.

Il cuore di Temerario: potenza e sostenibilità senza compromessi. Con Temerario, High Performance Electrified Vehicle, Automobili Lamborghini conclude il ciclo di ibridizzazione della sua line-up, introdotta dalla strategia Direzione Cor Tauri. La nuova supercar ibrida è equipaggiata con un motore V8 biturbo, totalmente sviluppato da Automobili Lamborghini, abbinato a tre motori elettrici e raggiunge performance incredibili: grazie ad una potenza complessiva di 920 CV e una cilindrata di 3995,2 cm3, tocca i 343 km/h di velocità massima e vanta un’accelerazione 0-100 KM/H in soli 2,7 secondi.

Un design che sfida le convenzioni. Non è solo la potenza a fare di “Temerario” un’autentica fuoriclasse: la vettura si pone all’apice in termini di guida grazie a prestazioni e comfort unici nella categoria, portando al debutto anche nuovi canoni stilistici in fatto di design. Gli esterni sono caratterizzati da una nuova cifra stilistica, con la firma luminosa esagonale delle luci diurne contestualizzata in termini futuristici. Il motore a vista è incorniciato da uno spoiler che abbina alla funzione estetica un miglioramento dell’efficienza aerodinamica. La filosofia “Feel like a pilot” è egregiamente evidenziata dagli interni, studiati per offrire a pilota e passeggero una percezione di comfort mai provata.

Tecnologia e performance senza pari. La carrozzeria “spaceframe” in alluminio, il miglioramento delle dinamiche veicolari tramite la versione avanzata di Lamborghini Integrated Vehicle Dynamics, e il nuovo sistema di interfaccia HMI (Human Machine Interface) sono solo alcuni degli ingredienti che compongono il DNA di Temerario. Un’auto che, pur mantenendo la sua identità sportiva, ridefinisce ogni standard. Per i puristi della pista, è disponibile il pacchetto Allegerita, che riduce il peso della vettura di oltre 25 kg, sfruttando cerchi in carbonio e materiali ultra-leggeri. Una scelta pensata per chi vuole spingersi oltre, per chi ha voglia di superare ogni limite.

