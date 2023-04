La nuova VPN Kaspersky aggiunge massima velocità e protocollo Wireguard

Aprile 5, 2023

(Adnkronos) – Milano, 5 aprile 2023 . Kaspersky annuncia l’aggiornamento della sua Kaspersky VPN. La nuova versione integra il protocollo Wireguard per una connessione più sicura e trasparente. Tra le altre funzionalità aggiunte sono disponibili la modalità dark e nuove aree di connessione. Inoltre, Pango, fornitore dell’infrastruttura VPN di Kaspersky, è stato sottoposto a un Application Security Audit condotto da Aon Cyber Solutions.

I mercati nazionali delle VPN sono in costante aumento. Nel 2022, il valore a livello globale delle reti private virtuali (VPN) ammontava a 44,6 miliardi di dollari e, secondo diversi studi, le persone le utilizzano per diversi scopi, in particolare per proteggere i dati personali, utilizzare il Wi-Fi pubblico in modo sicuro o aumentare la sicurezza.

Uno degli aggiornamenti più significativi è l’integrazione del protocollo Wireguard, oltre a quello Hydra già supportato. Si tratta di un protocollo open source, un passo importante per aumentare la credibilità del prodotto. Al momento, questo protocollo funziona su dispositivi Windows, ma si prevede di aggiungere altre piattaforme come MacOS, iOS e Android nel corso dell’anno. Questa novità consente agli utenti di scegliere quale dei due protocolli utilizzare: Wireguard o Hydra.

Alla fine dello scorso anno, Aon Cyber Solution ha sottoposto Pango, fornitore di servizi VPN di Kaspersky, a un “trust audit” per valutare la sicurezza relativa alla privacy del codice sorgente Catapult Hydra dell’azienda e della piattaforma Partner VPN. I risultati dell’audit hanno confermato la sicurezza e la riservatezza delle attività degli utenti.

Oltre al nuovo protocollo, è disponibile anche la modalità “tema scuro”, che è oggi una parte importante nella progettazione della UX per permettere agli utenti di personalizzare il prodotto. Inoltre, la nuova versione ha aggiunto nuove aree in cui i clienti possono collegarsi, nel 2023 sono stati, infatti, inseriti Bangladesh (Dhaka), Liechtenstein (Vaduz), Russia (Novosibirsk) e Cina (Shanghai).

Secondo i recenti risultati dei testi AV-TEST, Kaspersky VPN è attualmente la soluzione più veloce, in grado di superare i principali fornitori di VPN sul mercato (1). Kaspersky VPN ha conquistato il primo posto tra le categorie più esaminate e ha dimostrato un’eccezionale capacità di download e velocità dei torrent sia nei test locali che all’estero. Inoltre, Kaspersky VPN ha evidenziato un’imbattibile resistenza alle fughe di dati nei test di settore (in qualsiasi categoria).

“La nostra VPN è una delle migliori soluzioni disponibili sul mercato, in grado di soddisfare le principali esigenze degli utenti. Non ci riferiamo solo al numero di località disponibili, ma anche alle prestazioni in termini di velocità, come dimostrato dai risultati di AV-TEST, alla resistenza alle fughe di dati e, soprattutto, alle policy sulla privacy affidabili e trasparenti, verificate dal recente audit di Aon. Ci impegniamo a sviluppare i nostri prodotti in base alle possibili esigenze degli utenti e a garantire il massimo livello di qualità”, ha commentato Marina Titova, Vice-President, Consumer Product Marketing di Kaspersky.

(1) L’elenco completo dei provider VPN che hanno partecipato al test e altri dettagli sono disponibili al seguente link.