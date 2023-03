La partnership tra Rockwell Automation ed Energy Drive fornisce alla miniera sudafricana un innovativo modello di business as-a-service per il risparmio energetico

Marzo 6, 2023

– Il nuovo approccio per potenziare le capacità di sostenibilità supporta un più chiaro e gestibile modello di risorse e personale, che si traduce in significativi risparmi energetici e riduzione delle emissioni.

BRUXELLES, 6 marzo 2023/PRNewswire/ — Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), la più grande azienda al mondo dedicata all’automazione industriale e alla trasformazione digitale, ha annunciato oggi che, nell’ambito di un’innovativa partnership basata sul modello di risparmio energetico come servizio, la sua tecnologia per gli azionamenti ha contribuito a ridurre le emissioni e a garantire un sostanziale risparmio energetico annuale presso la miniera Sibanye-Stillwater Driefontein in Sudafrica.

Rockwell Automation ed Energy Drive, azienda specializzata in efficienza energetica con sede a Durban, in Sudafrica, hanno recentemente firmato un memorandum d’intesa che prevede la collaborazione su progetti concepiti in modo che i risparmi energetici che ne derivano compensino gli investimenti in tecnologie e sistemi necessari per realizzare le soluzioni di sostenibilità.

“Condividiamo la visione comune di offrire le soluzioni più efficienti e sostenibili per i clienti e l’ambiente”, ha dichiarato Tom O’Reilly, global vice president, sustainability di Rockwell Automation. “Siamo entusiasti di rispondere, con questa partnership basata sul modello di risparmio energetico as-a-service, alle esigenze in rapida crescita dei nostri clienti e di aiutarli nel loro viaggio verso una maggiore sostenibilità e il raggiungimento del net zero”

Progettato da Energy Drive, il sistema della miniera Sibanye-Stillwater è al centro della nuova soluzione di controllo ottimizzato per l’architettura di ventilazione della miniera. Le nuove efficienze, che hanno consentito un risparmio energetico annuo di oltre 55 GWh, aiuteranno Sibanye-Stillwater a raggiungere alcuni fondamentali obiettivi delle sue attività ESG

“La collaborazione è al centro della nostra attività e la realizzazione della sostenibilità è ciò che ci guida”, spiega James Hynd, CEO di Energy Drive. Entrando nel merito della “realizzazione della sostenibilità”, Hynd spiega “un risultato diretto dei risparmi energetici che otteniamo è la riduzione di CO2, che contribuisce agli obiettivi di sostenibilità dei nostri clienti, in particolare a quelli di riduzione delle emissioni di carbonio”. Di conseguenza, Energy Drive opera come una risorsa per le industrie ad alta intensità energetica, aiutandole a rispondere ai risultati operativi e agli obiettivi di sostenibilità definiti dai comitati di investimento.

I parametri operativi del sistema di ventilazione sono stati rimodellati per massiizzare le funzionalità avanzate degli inverter a frequenza variabile PowerFlex® 6000T di Allen-Bradley. Grazie al controllo ottimizzato della velocità dei ventilatori e della circolazione dell’aria, questo nuovo approccio ha consentito un risparmio energetico medio del 62% in un pozzo e del 48% nell’altro, mentre un altro pozzo sarà presto messo in funzione.

I progettisti prevedono che questi tre aggiornamenti consentiranno di ottenere, nel corso della durata del contratto, un risparmio energetico totale di circa 360 GWh pari alla rimozione dalla rete di 5.000 abitazioni sudafricane al mese. In particolare, nel periodo verranno risparmiate 379.000 tonnellate di carbonio, a cui va ad aggiungersi una significativa riduzione del consumo di acqua e carbone.

Thomas Malomane, power control business manager, Africa, di Rockwell Automation, ha spiegato: “Gran parte dell’energia globale è consumata dai motori elettrici, e le applicazioni HVAC rappresentano una parte significativa di questo consumo. Molte soluzioni basate su motori funzionano senza alcuna forma di controllo del motore o utilizzano tecnologie e pratiche obsolete che non offrono capacità contemporanee di efficienza. La nostra gamma di convertitori di frequenza a velocità variabile PowerFlex è soggetta a una continua evoluzione per rispondere alle esigenze moderne ed è una soluzione fondamentale per ridurre il consumo energetico in un’enorme varietà di applicazioni a livello globale.”

La volatilità dei prezzi dell’energia combinata alle iniziative globali per la sostenibilità ha fornito la giustificazione perfetta per una maggiore efficienza energetica; ed è possibile ottenere significativi risparmi tramite l’impiego corretto delle soluzioni di controllo dei motori. Nella maggior parte dei casi, il costo d’acquisto di un motore è eclissato dai costi di esercizio nel corso della sua vita, quindi qualsiasi mezzo per ridurre i costi di esercizio non solo consentirà un recupero più rapido, ma aiuterà anche gli utenti a raggiungere obiettivi ESG sempre più stringenti.

Per saperne di più sull’ampio portafoglio di azionamenti a velocità variabile e sulle soluzioni sostenibili di Rockwell Automation.

