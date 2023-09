“La passione di dare il meglio di sé” – OANDA annuncia il suo primo brand ambassador, Robert Lewandowski

Settembre 14, 2023

– LONDRA, 14 settembre 2023 /PRNewswire/ — OANDA, leader mondiale dei servizi di trading online multi-asset, dati e analisi sulle valute, ha annunciato la nomina di Robert Lewandowski come brand ambassador globale.

Il calciatore di fama mondiale gioca come attaccante per il club della Liga FC Barcelona, ed è capitano della nazionale polacca. Noto per la professionalità, la posizione in campo, la tecnica e le finalizzazioni, Lewandowski è considerato uno dei migliori attaccanti della sua generazione, oltre che uno dei giocatori di maggior successo della storia della Bundesliga e del Bayern Monaco. Prolifico marcatore, ha segnato più di 600 gol per il club e la nazionale, e si è creato una folta schiera di fan in tutto il mondo.

“Robert Lewandowski è il professionista per eccellenza. Il suo stile di gioco, strategico, preciso e affidabile, si adatta perfettamente alla promessa del brand OANDA di un trading più intelligente”, ha dichiarato Darren Moffett, Chief Marketing Officer di OANDA.

Il sodalizio con Lewandowski affonda le radici in una strategia di marketing a lungo termine volta a promuovere il pluripremiato brand OANDA.

Commentando ulteriormente, Moffett ha aggiunto: “OANDA punta a offrire un trading più intelligente, fornendo una piattaforma intuitiva, strumenti potenti e l’esecuzione precisa di cui i trader hanno bisogno per condurre al meglio le loro operazioni. Volevamo un brand ambassador che riflettesse lo spirito del nostro brand: doveva essere un maestro nel suo campo, conosciuto per la sua professionalità e con un appeal globale. Robert è la scelta perfetta”.

Uno dei principali gruppi di trading online, OANDA sta cercando di accrescere la propria presenza in diversi mercati. Nell’ambito della partnership, Lewandowski sarà protagonista di una serie di campagne globali e multimediali come volto e voce di OANDA. L’obiettivo è quello di comunicare lo scopo del brand OANDA: creare esperienze di trading più intelligenti.

“Sono molto entusiasta di collaborare con OANDA, uno dei gruppi di trading online più importanti al mondo: condividiamo la passione di dare il meglio di noi stessi. Preparazione, concentrazione e abilità sono fondamentali per avere successo in campo, proprio come nella finanza”. Questo il commento di Robert Lewandowski riguardo la collaborazione.

Informazioni su OANDA

Fondata nel 1996, OANDA è uno dei principali gruppi di trading online al mondo, che offre trading multi-asset, dati e analisi sulle valute a clienti retail e corporate di tutto il mondo.

Dalle sue origini come fornitore di dati gratuiti sui tassi di cambio online fino al lancio di una piattaforma di trading forex che ha contribuito a fare da pioniere nel trading di valute sul web, OANDA continua a dedicarsi alla creazione di esperienze di trading più intelligenti.

Con sedi regolamentate in molti dei mercati finanziari più attivi del mondo, tra cui New York, Toronto, Londra, Varsavia, Singapore, Tokyo e Sydney, OANDA consente ai clienti retail di operare su una varietà di classi di asset grazie alla pluripremiata piattaforma di trading. A seconda della posizione geografica, questi potrebbero includere derivati di indici di mercato globali, azioni, materie prime, titoli di stato, metalli preziosi, forex e criptovalute.

Per ulteriori informazioni, visita il sito https://www.oanda.com/group

Contatto: pr@oanda.com.

https://www.prnewswire.com/news-releases/la-passione-di-dare-il-meglio-di-se—oanda-annuncia-il-suo-primo-brand-ambassador-robert-lewandowski-301928062.html