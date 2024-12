16 Dicembre 2024

La poliedricità di Paolo Avanzi, pittura, scrittura, teatro.

Se si pensa a un artista poliedrico e pieno di interessi, il pensiero non può che andare sulla figura di Paolo Avanzi, uno dei più eclettici interpreti contemporanei. Laureato in Psicologia, Avanzi ha partecipato a diverse decine di esposizioni presso gallerie, musei, sedi pubbliche e private in Italia e all’estero. Negli ultimi vent’anni sono quasi un migliaio le opere, sia pitture che sculture, prodotte da questo artista, di cui oltre 100 aggiudicate in case d’asta. Il catalogo completo delle opere è disponibile inwww.paoloavanzi.com.

Dal 2005, Avanzi lavora a una figurazione sperimentale basata su effetti di specchi simili, effetti che permettono, in modo efficace e stupefacente, di raffigurare le figure umane presenti nei dipinti. Non è un caso allora che il suo ultimo romanzo, l’ultimo di una lunga serie, sia in qualche modo influenzato da questa visione originale: “Il suo titolo -afferma l’autore- è Lo specchio infranto. Protagonista un uomo di mezza età che decide di cambiare vita per inseguire la sua vena artistica. Si ritrova cosi ad acquistare una casa dove però percepisce strane presenze che lo portano ad indagare sul vecchio proprietario misteriosamente sparito insieme ai suoi quadri cinquant’anni prima. Un thriller in piena regola con un finale a sorpresa e ovviamente da non spoilerare”.

Ma, come è ormai noto nell’ambiente, Avanzi è un artista a 360 gradi e l’ultima frontiera riguarda il teatro: “Ho deciso -sottolinea- di trasformare i miei testi in monologhi da rappresentare sui palcoscenici italiani. Collaboro con compagnie teatrali per spettacoli di vario genere e sono disponibile alla messa in scena dei miei spettacoli in spazi sia pubblici sia privati, per raccolta fondi di beneficenza o eventi di carattere sociale o culturale. “Prima della partenza” e “Il grande passo” sono mie commedie rappresentate con successo in diversi spazi, con minima scenografia. “Cuori Infranti” è invece un thriller psicologico che può essere rappresentato agevolmente in ogni spazio. Un’attività, la mia, che dunque sposa l’arte nella sua complessità e nelle sue forme più disparate ma sempre cariche di emozioni”.

Paolo Avanzi è attivo anche come promoter culturale e conduttore di rubriche radiofoniche.

Le sue attività sono riportate in www.avanzidicultura.com.