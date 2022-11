La prevendita di Dash 2 Trade a quota 6 milioni

Novembre 15, 2022

(Adnkronos) – Milano, 15/11/2022 – La nuova prevendita di criptovalute Dash 2 Trade ha avuto un lancio straordinario, raccogliendo infatti oltre $ 500.000 nelle prime 24 ore. In pochi giorni il totale raccolto dagli investitori è già arrivato a 6 milioni, un risultato notevole considerando il bear market in cui ci troviamo.

Cos’è Dash 2 Trade?

Dash 2 Trade è una nuova piattaforma di segnali di trading, che vuole aiutare i trader e gli investitori a guadagnare di più. Dash 2 Trade offre una serie di strumenti che i trader possono immediatamente utilizzare, per esempio segnali di trading, indicatori, analisi del sentiment sui social, una nuova metrica che aiuta a capire se un asset sarà di tendenza oppure no. Il trader potrà mettere a punto una strategia e testarla in modo virtuale, cioè senza investire soldi veri. Ma la funzionalità forse più interessante sarà il punteggio assegnato a ogni nuovo progetto prima che venga listato sugli exchange. Con una rapida occhiata, il trader può sapere quali sono le nuove criptovalute, qual è il loro valore e se sono delle truffe.

Chi ha creato Dash 2 Trade?

Dash 2 Trade è stato sviluppato da un team trasparente, le cui identità sono state divulgate online e verificate da CoinSniper. Si tratta dello stesso team che ha ha sviluppato Learn2Trade, una piattaforma di trading per principianti, che conta oltre 70.000 utenti in tutto il mondo. Anche lo smart contract di Dash 2 Trade è stato verificato da SolidProof, per garantire che non ci siano rischi di truffa. Leggi il white paper completo di Dash 2 Trade e unisciti al gruppo Telegram per ulteriori informazioni.

Cos’è il token D2T?

Il token D2T è al centro dell’ecosistema Das 2 Trade. È un token ERC-20 senza tasse basato su Ethereum: con D2T sarà possibile acquistare uno dei due pacchetti in abbonamento, mentre uno è gratuito.

Nello specifico:

●Gratuito: gli utenti avranno accesso al terminale dei dati di mercato, che offre informazioni sui prezzi di primo livello e ha alcune funzionalità limitate.

●Starter: per 400 token D2T al mese, gli utenti avranno accesso a dati avanzati on-chain e approfondimenti di base sulle nuove prevendite di criptovalute. C’è anche la possibilità di avere accesso a strumenti di trading automatizzati e a un Discord riservato ai membri.

●Premium: per 1.000 token D2T al mese, o con uno sconto annuale del 20%, gli abbonati Premium hanno accesso a tutte le funzionalità, come dati completi on-chain, avvisi sul wallet delle balene e indicatori di mercato di livello professionale.

Come funziona la prevendita di Dash 2 Trade?

La prevendita di Dash 2 Trade sta già ricevendo grande attenzione: in totale, 700 milioni, della fornitura massima di 1 miliardo, saranno a disposizione durante la prevendita in nove fasi e con un hard cap di $ 40 milioni. In questo momento ci troviamo nella fase 2 in cui il token vale 0,05 USDT. Tuttavia, nella fase finale, ogni token verrà venduto a 0,0362 USDT, con un aumento del prezzo del 39%.

Come acquistare Dash 2 Trade

Online si trovano già diverse guide su come comprare Dash 2 Trade. In ogni caso, i passaggi da compiere sono i seguenti:

Passaggio 1: Scarica e collega un wallet

Gli investitori dovranno prima disporre di un crypto wallet: consigliamo MetaMask per computer desktop o Trust Wallet per dispositivo mobile. Una volta scaricato, collegati al sito web di Dash 2 Trade.

Passaggio 2: Acquista ETH

I token D2T non possono essere acquistati direttamente con valuta fiat, quindi gli investitori dovranno detenere Ether o Tether. Gli investitori possono trasferire ETH o USDT sul proprio wallet o acquistare ETH direttamente sul sito web di Dash 2 Trade tramite Transak.

Passaggio 3: Acquista D2T

Una volta che hai ETH o USDT nel tuo wallet e sei connesso a Dash 2 Trade, seleziona l’opzione corretta. Quindi, inserisci la quantità di token D2T che desideri acquistare e segui le istruzioni: dovrai però tenere conto delle gas fee di Ethereum. I token verranno messi da parte sul sito web di Dash 2 Trade e potranno essere riscossi al termine della prevendita.

Visita la prevendita di Dash 2 Trade

Per informazioni:

Dash 2 Trade è una piattaforma educativa basata su Blockchain e creata da un team che gestisce una comunità online di oltre 70,000 traders. Il principale obiettivo della piattaforma è fornire strumenti analitici e gestionali per aiutare gli utenti a prendere decisioni supportate da dati e segnali di trading in fase di compravendita di uno (o più) asset di criptovalute. Creato da un team di traders con esperienza pluridecennale e supportato da investitori di capitali di rischio internazionali, oltre a sviluppatori di tecnologia Quantitative, il prodotto finale offrirà ai propri utenti anche una serie di guide e tutorials per aiutare tutti gli utenti, dai principianti ai più esperti, a comprendere il mondo degli investimenti online.

Contatti:

Sito Ufficiale: https://dash2trade.com/it

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/dash2trade

Twitter: https://twitter.com/dash2_trade

Telegram: https://t.me/Dash2TradeOfficial

Instagram: https://instagram.com/dash2trade?igshid=YmMyMTA2M2Y=

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=gvAVMBn3KkI&feature=emb_title