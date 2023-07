La rete green di ZTE favorisce lo sviluppo sostenibile

Luglio 19, 2023

SHANGHAI, 19 luglio 2023 /PRNewswire/ — ZTE Corporation (0763.HK/000063.SZ), fornitore leader a livello mondiale di soluzioni tecnologiche per l’informazione e la comunicazione, ha presentato ai visitatori del MWC Shanghai 2023 le sue innovazioni tecnologiche all’avanguardia, le sue soluzioni ecologiche e a basse emissioni di carbonio e i suoi risultati nel campo delle reti green. L’evento si è tenuto presso lo Shanghai New International Expo Center, dove ZTE ha presentato la sua area innovativa dedicata al green, pienamente in linea con il tema “Green for All”.

Il raggiungimento di una società green e a basse emissioni di carbonio è un obiettivo a lungo termine che richiede un impegno costante. Con la continua crescita del traffico di rete, la sfida di realizzare questo obiettivo diventa ancora più grande. ZTE è fermamente convinta che la soluzione stia nell’abbracciare l’innovazione tecnologica e nel migliorare costantemente i prodotti e le soluzioni per aumentare l’efficienza energetica di ogni unità dati in modo più intelligente. Dando priorità ai progressi in materia di efficienza energetica, ZTE si impegna a contribuire alla realizzazione di una società sostenibile e rispettosa dell’ambiente.

Durante il MWC di Shanghai, ZTE ha esposto le sue innovazioni tecnologiche nelle reti green a risparmio energetico. Nella rete di accesso radio (RAN), la soluzione PowerPilot di ZTE, ora nella versione Pro, ha ottenuto progressi significativi, consentendo un risparmio energetico complessivo del 35%. Per quanto riguarda la rete principale, ZTE ha introdotto la prima User Plane Function (UPF) intelligente del settore basata su R17, che consente un risparmio energetico intelligente del 25% nei periodi di basso traffico. ZTE ha inoltre mostrato soluzioni complete di ottimizzazione dell’efficienza energetica nella rete bearer, che coprono schede, dispositivi e reti. Inoltre, durante la fiera è stata presentata l’innovativa tecnologia della scheda di equalizzazione della temperatura composita VC di ZTE, consentendo ai clienti di sperimentare l’effetto di raffreddamento tangibile utilizzando una pistola termica.

Nel settore dell’energia per le telecomunicazioni, ZTE ha presentato la soluzione V2.0 per reti energetiche a zero emissioni di carbonio. Questa soluzione innovativa integra la gestione basata sul cloud per la generazione di energia green, la conversione di potenza ad alta efficienza, l’accumulo intelligente di energia e il consumo preciso di energia. Comprendendo l’intera catena di alimentazione, questa soluzione consente di ottenere un risparmio energetico completo, una riduzione delle emissioni e un miglioramento dell’efficienza, contribuendo a un futuro sostenibile e a basse emissioni di carbonio.

Nell’ambito del suo impegno a promuovere il risparmio energetico, le soluzioni ZTE sono state progettate con meccanismi quali il risveglio minimo e la protezione del traffico a raffica. Queste caratteristiche assicurano un’esperienza utente senza soluzione di continuità, creando reti non solo ecologiche e a risparmio energetico, ma anche affidabili e resilienti. Incorporando questi meccanismi, ZTE mira a trovare un equilibrio tra sostenibilità ambientale e fornitura di servizi di rete di alta qualità ai propri utenti.

ZTE è impegnata nello sviluppo sostenibile e sta facendo passi in avanti per agevolare un’economia digitale green, contribuendo all’obiettivo globale della neutralità delle emissioni di carbonio. Nel 2022, ZTE ha raggiunto risultati notevoli: un risparmio energetico di 57,56 milioni di kWh e una riduzione totale delle emissioni di carbonio del 7,48% rispetto all’anno precedente, il tutto mantenendo la crescita dei ricavi.

Il 24 maggio di quest’anno, in occasione dell’evento “ZTE Innovation Day” tenutosi a Shenzhen, ZTE ha annunciato la sua partecipazione all’iniziativa Science Based Targets (SBTi) per la definizione di obiettivi di riduzione delle emissioni di anidride carbonica scientificamente supportati. In linea con i requisiti dell’iniziativa, ZTE fisserà obiettivi a breve termine basati sulla scienza e a lungo termine a zero. Lo scopo è quello di raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra in linea con il limite di riscaldamento di 1,5°C entro 5­ 10 anni e di arrivare a emissioni nette zero al più tardi entro il 2050.

In qualità di leader globale nelle soluzioni informatiche di comunicazione integrata, ZTE è attivamente impegnata in attività per il benessere delle persone legate all’ambiente. ZTE collabora con la China Green Carbon Foundation per istituire il “ZTE Public Welfare Ecological Conservation Special Fund” e realizza iniziative di piantumazione di alberi nella Baihu River Forest Farm, sotto il Tangwanghe Forestry Bureau della città di Yichun, nella provincia di Heilongjiang, per contribuire al ripristino dell’ecosistema ambientale locale.

Durante il MWC di Shanghai, ZTE ha presentato il suo programma di beneficenza, “Forest Carbon Sink”, che incoraggia la piantumazione di alberi attraverso la scansione di codici QR. Questa iniziativa ha l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico sulla protezione dell’ambiente e incoraggiare la partecipazione attiva alla conservazione dell’ambiente.

Durante un’intervista ai media, Ms. Chen Zhiping, Vicepresidente di ZTE e Direttore generale delle strategie di branding e pubbliche relazioni, ha sottolineato gli straordinari risultati ottenuti da ZTE nell’abbracciare i principi delle pratiche green e a basse emissioni di carbonio. Alla fine del 2022, le soluzioni di risparmio energetico per reti verdi di ZTE erano state implementate con successo in più di 30 reti in tutto il mondo, con oltre 1,5 milioni di siti e 250.000 data center cabinet. Queste soluzioni hanno svolto un ruolo significativo nell’aiutare gli operatori globali a risparmiare 10 miliardi di kWh di elettricità all’anno.

Ms. Chen ha sottolineato l’impegno costante di ZTE per il suo posizionamento come “motore dell’economia digitale” estremamente attento all’ambiente. L’azienda mira a estendere i suoi concetti di sviluppo sostenibile e le sue soluzioni innovative ad altri settori, contribuendo alla trasformazione digitale e al progresso della società, dando priorità alla sostenibilità. Grazie alla collaborazione con il partner Anxing, ZTE ha compiuto ulteriori progressi nel migliorare la trasparenza e l’accuratezza dei dati di controllo della produzione di energia, oltre a migliorare l’intelligenza della gestione energetica aziendale.

In prospettiva, ZTE è determinata a continuare a promuovere lo sviluppo sostenibile dell’economia digitale attraverso una continua innovazione tecnologica. L’azienda esplorerà attivamente nuovi e diversi scenari applicativi in collaborazione con i suoi partner, dando un contributo sostanziale sia alla società che all’ambiente.

