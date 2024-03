La ricerca della modernità si spinge oltre l’estetica.L’evoluzione della finestra in PVC si chiama Ravia PRO di WnD

Marzo 11, 2024

(Adnkronos) – Milano, 11 marzo 2024 – Nel mondo del design l’innovazione è un processo continuo, alla ricerca di soluzioni all’avanguardia sia dal punto di vista estetico sia prestazionale. Negli ultimi anni la necessità di innovare ha trovato una maggiore espansione riflettendosi anche su elementi, come i serramenti, che sono diventati oggetto di arredo e che, in quanto tali, devono integrarsi perfettamente a livello estetico e funzionale all’interno di spazi fortemente connotati.

WnD risponde a questa tendenza con Ravia PRO, la finestra in PVC più contemporanea e prestante dell’omonima linea Ravia. La caratteristica distintiva di questa finestra è la sua complanarità sul lato esterno: quando è chiusa, l’anta e il telaio sono perfettamente allineati, creando un aspetto visivo pulito e contemporaneo, senza sporgenze. Questo conferisce all’infisso un tocco estetico moderno, un senso di coerenza e precisione nel design.Ravia PRO,quindi, non solo si distingue per le prestazioni di alto livello, ma anche per la sua estetica raffinata.

CONTATTI

WnD – Finestre in PVC

www.finestrewnd.it

T. 0549 900 826