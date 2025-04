La ricerca TVP rileva che l’attività di investimento nelle startup Bitcoin pre-seed è cresciuta del 767% dal 2021

3 Aprile 2025

AUSTIN, Texas, 3 aprile 2025 /PRNewswire/ — Trammell Venture Partners (“TVP”), una società di venture capital con sede ad Austin, ha annunciato oggi per il terzo anno consecutivo i risultati della sua ricerca proprietaria sulla crescita del panorama delle startup e del venture capital basati su Bitcoin. La ricerca TVP mostra che il settore delle startup Bitcoin ha continuato il trend di crescita di categoria emergente, caratterizzato dalla creazione di nuove imprese e dagli investimenti nel settore stesso, nonostante il calo dell’importo totale investito dovuto al più ampio ritiro degli investimenti di rischio. Con un incremento del 50% anno su anno nel numero di transazioni e un notevole incremento del 767% nei round di finanziamento dal 2021, la fase pre-seed ha consolidato la crescita degli anni precedenti nel 2024.

L’analisi condotta da TVP indica che le startup native di Bitcoin in fase iniziale hanno raccolto quasi 1,2 miliardi di dollari nel periodo 2021-2024, sulla base di quattro anni di ricerca longitudinale sui dati.

“I dati di uno o due anni potrebbero rappresentare un’anomalia, ma con quattro anni consecutivi di crescita anno su anno nella fase iniziale di formazione di una startup Bitcoin, i dati ora confermano un trend sostenuto e a lungo termine nella categoria delle venture”, spiega Christopher Calicott, direttore generale presso TVP. “Molti imprenditori nel settore delle criptovalute stanno riconsiderando lo stack di Bitcoin come luogo a lungo termine in cui costruire le loro aziende. Ha perfettamente senso: la blockchain oggettivamente più sicura, affidabile e decentralizzata è la piattaforma ovvia da scegliere, data la crescente capacità di sviluppo al suo interno. E man mano che questa ondata di imprese in fase iniziale prende piede, crescenti quantità di valore delle criptovalute si aggiungeranno allo stack Bitcoin – una tesi fondamentale per TVP”.

La pubblicazione annuale del rapporto sulla ricerca sugli investimenti nelle startup Bitcoin (Bitcoin-Native Venture Capital Landscape Research Brief) di TVP amplia la ricerca disponibile sulle startup Bitcoin. Questa ricerca mira a supportare l’istituzionalizzazione degli investimenti di rischio per questa categoria di crescita emergente nell’ambito del capitale di rischio per criptovalute e blockchain.

Il rapporto sulla ricerca sugli investimenti nelle startup Bitcoin di TVP è disponibile per il download.

Trammell Venture Partners , fondata nel 2016, è una società di venture capital in fase iniziale con sede ad Austin che investe in imprese native nei settori Bitcoin, della tecnologia per la sicurezza e la privacy e dell’IA applicata. Dal 2020 il focus di TVP è stato sul supporto ai fondatori che si basano sui livelli dello stack del protocollo Bitcoin tramite la prima serie di fondi di capitale di rischio obbligatori dedicati al Bitcoin nativo: la serie TVP Bitcoin Venture Fund. Scopri di più su TVP sul web, LinkedIn, X, oppure trova un posto di lavoro sulla bacheca delle offerte di lavoro nel settore delle criptovalute e Bitcoin di TVP.

