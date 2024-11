La rivoluzione delle moto elettriche: Ampace presenterà all’EICMA 2024 le innovazioni della linea Kun-Era, dedicata a tutti gli scenari

1 Novembre 2024

MILANO, 1° novembre 2024 /PRNewswire/ — Forte del passaggio globale verso la mobilità elettrica, il leader dell’innovazione delle nuove tecnologie di alimentazione Ampace debutterà all’EICMA 2024, il Salone Internazionale del Motociclismo di Milano. Ampace lancerà la serie Kun-Era, la linea di versatili soluzioni di alimentazione per le applicazioni delle motociclette elettriche adatte a ogni scenario. Sfruttando le sue sei caratteristiche di base, Ampace ha sviluppato una soluzione di batterie al litio estremamente adattabili e inaugura una nuova era delle moto elettriche.

Ampace: una joint venture che guida il futuro della mobilità verde

Ampace, una joint venture tra CATL e ATL, è un pioniere tecnologico che si impegna a superare i confini delle nuove tecnologie energetiche. L’azienda punta a raggiungere i massimi livelli di sicurezza, innovazione e produzione intelligente. Fin dalla sua fondazione, Ampace è all’avanguardia nel settore dei veicoli microelettrici, dei sistemi di accumulo energia e dei prodotti ad alta potenza. Grazie alle solide capacità di innovazione tecnologica e alla portata globale, l’azienda supporta un’ampia gamma di veicoli elettrici, tra cui motociclette, biciclette, scooter e battery swapping nei contesti urbani.

Nel 2023 Ampace ha lanciato il sistema BP, sviluppato internamente, per risolvere difficoltà critiche in termini di sicurezza, resistenza e peso delle batterie al litio. È un’innovazione che sottolinea l’impegno di Ampace nel garantire la “massima sicurezza” per l’intero ciclo di vita del prodotto. Ampace è riuscita a ridurre a livello PPB (uno su un miliardo) il tasso di guasti in materia di sicurezza per quanto riguarda le celle delle batterie, stabilendo un nuovo punto di riferimento per la sicurezza nel settore. Ampace si impegna per tradurre la sua innovativa tecnologia in soluzioni energetiche d’eccellenza di cui gli utenti possono fidarsi e in grado di garantire il progresso del settore.

La serie Kun-Era debutta all’EICMA 2024 e dà il via all’innovazione globale

All’EICMA 2024 Ampace presenterà la sua serie Kun-Era, composta da soluzioni di alimentazione per motociclette elettriche adatte a ogni scenario, un lancio destinato a rivoluzionare il settore delle moto elettriche. Il modello 7428, il prodotto inaugurale della serie Kun-Era, ha rapidamente conquistato la popolarità in tutto il mondo, imponendosi come prodotto di punta nel mercato globale delle moto elettriche. Sin dal suo debutto, il modello 7428 ha ottenuto il supporto di oltre 50 aziende produttrici di moto elettriche, alimentando più di 80 modelli di punta e raggiungendo i consumatori di oltre 30 paesi e regioni.

Sulla base del successo ottenuto dalla soluzione 7428, Ampace sta espandendo il proprio concetto di progettazione a una gamma più ampia di applicazioni. La serie Kun-Era non solo dimostra l’avanzata tecnologia di Ampace, ma offre anche una soluzione di alimentazione personalizzata per gli utenti di tutto il mondo. Con sei punti di forza fondamentali: potenza estrema, massima sicurezza, ciclo di vita ultra lungo, tecnologia multi-package in parallelo, design leggero e adattabilità elevata, la serie è progettata per rispondere alle molteplici esigenze dei diversi modelli di moto elettriche e offre una scelta più ampia ai motociclisti di tutto il mondo. L’impegno di Ampace nel proporre “un’unica batteria per soddisfare ogni esigenza” crea un nuovo standard per l’innovazione della mobilità elettrica.

Ampace presenterà anche le sue soluzioni di battery swapping in ambito urbano e i modelli di punta sviluppati in collaborazione con produttori OEM, per rendere più comodi, sicuri ed ecologici i trasporti con mezzi elettrici. In un’ottica di crescita collaborativa, Ampace invita partner e visitatori a scoprire in prima persona questi progressi. Venite a trovarci allo stand O86a, padiglione 24, per assistere al lancio ufficiale della serie Kun-Era e partecipare al viaggio verso una nuova era di innovazione delle batterie al litio.

