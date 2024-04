La scelta di viaggiare per il mondo: QJMOTOR presente con tutte le sue motociclette alla fiera di Canton

17 Aprile 2024

(Adnkronos) – Canton, Guangdong – 17/04/2024, il Centro Internazionale di Convegni ed Esposizioni di Guangzhou Pazhou accoglie la prima fase della China Import and Export Fair (Fiera di Canton), con oltre 60.000 visitatori nel giorno inaugurale. L’area totale dell’esposizione raggiunge 1,55 milioni di metri quadrati, con 28.600 imprese presenti all’ export exhibition, di cui più di 4.300 sono nuovi espositori. Sono invece 680 le imprese che espongono nell’area import exhibition. In questo evento annuale dove i commercianti affluiscono numerosi, l’industria delle motociclette ha catalizzato grande interesse e le attesissime motociclette QJMOTOR hanno fatto la loro apparizione. QJMOTOR si distingue alla Fiera di Canton con un’imponente strategia che abbraccia tutte le categorie, ponendosi alla guida delle nuove tendenze del settore motociclistico, offrendo sorprese e piacere ai motociclisti, e dimostrando al mondo il suo ruolo di leader nell’industria delle motociclette.

Come azienda leader nell’industria delle motociclette, QJMOTOR adotta il tema “all in one” come filo conduttore dell’esposizione, evidenziando l’ambizione della sua strategia di layout all-inclusive e dedicandosi alla realizzazione di un modello completo, versatile in tutte le categorie e cilindrate, oltre che conveniente. Per quanto riguarda la pianificazione dei prodotti, essendo QJMOTOR profondamente consapevole delle tendenze di mercato, pone la diversificazione e l’innovazione al centro della produzione, per sviluppare una gamma completa che soddisfi le varie esigenze dei consumatori.

Per quanto riguarda la stabilità aziendale, QJMOTOR è stata in grado di erigere solide barriere alla concorrenza, grazie alle sue imponenti capacità di ricerca, sviluppo e produzione. QJMOTOR ha sempre aderito al suo brand concept “pursuit of excellence, leading the future”: generare nuove idee e guidare la tendenza del settore. Con la sua precisa visione di mercato e una strategia di layout che abbraccia tutte le categorie, QJMOTOR si distingue nella competizione del comparto, emergendo come leader indiscusso del settore motociclette.

QJMOTOR monitora attentamente le tendenze del settore e sfrutta le opportunità con una struttura che include tutte le categorie di mercato. Come strategia di brand, QJMOTOR adotta il motto “All in One”, impegnandosi per raggiungere nuovi traguardi nella sua identità di marca e per essere un pioniere nelle nuove tendenze del settore. Alla Fiera di Canton del 2024, QJMOTOR presenterà questo concetto e promuoverà il suo ultimo capolavoro.

Alla Fiera di Canton, QJMOTOR adotta la strategia all-inclusive. I modelli in esposizione sono alla moda e hanno un’ottima performance, inoltre integrano elementi di tecnologia avanzata e un design funzionale, rendendo l’esperienza di guida più confortevole, sicura e conveniente. In questa esposizione, QJMOTOR aggiorna la serie dei veicoli a combustibile e introduce una varietà di veicoli elettrici eco-sostenibili, tra cui E-KVP, TQ e OMO 07, con l’obiettivo di offrire alternative di viaggio diversificate e rispettose dell’ambiente per i consumatori di tutto il mondo.

La SRK 550 ha attirato l’attenzione di innumerevoli appassionati di moto con il suo potente motore e lo stile elegante. La sua maneggevolezza stabile e l’eccellente accelerazione la rendono un’opzione ideale per i motociclisti che vogliono dare libero sfogo alla loro passione per la strada.

La SRK 921 RR è il risultato della ricerca incessante di QJMOTOR per le alte prestazioni. Grazie all’utilizzo delle tecnologie più avanzate e alla maestria artigianale, porta l’esperienza di guida a un livello completamente nuovo, regalando ai motociclisti una velocità e una esperienza sulle due ruote senza pari.

Con il suo eccellente controllo e la sua adattabilità, la SRT 700 SX è la scelta perfetta per gli esploratori urbani. Che si tratti di strade di città o di sentieri montani accidentati, offre ai motociclisti il divertimento tipico delle sfide.

La SFA 1000 è il capolavoro di QJMOTOR nel settore dei veicoli fuoristrada. La sua potente performance fuoristrada e la stabile controllabilità consentono ai piloti di domare facilmente una varietà di terreni complessi e di godere del fascino del Re del Deserto.

Dalla potente SRK 550 alle performance della SRK 921 RR, dalla perfetta compagna per l’avventura urbana SRT 700 SX al capolavoro SFA 1000 battezzato il Re del Deserto, la linea di prodotti di QJMOTOR copre tutti i tipi di scenari di guida, dimostrando una eccezionale maestria tecnica e innovazione. L’azienda dimostra di continuare a fare sforzi incessanti per introdurre prodotti sempre più numerosi e sempre migliori, per offrire un’esperienza di guida eccellente per la maggior parte degli amici motociclisti, in modo che ogni centauro possa attraversare il mondo con grande facilità e godere della libertà e della velocità, divertendosi alla guida delle motociclette QJMOTOR.

Overseas Marketing Department

imd@qjmotor.com