La scuola canta: il 7 giugno alla Link Campus University va in scena il VokalFest Junior

Giugno 6, 2022

(Adnkronos) – Il rettore Carlo Alberto Giusti: “Ci auguriamo che la rassegna diventi un appuntamento annuale”

Roma, 6 giugno 2022.Sette cori scolastici e un coro interscolastico si esibiranno martedì 7 giugno, a partire dalle 17.30, nel cortile dell’Università Link Campus, a via del Casale di San Pio V 44. Si chiama “VokalFest Junior – La scuola canta” e sarà l’occasione per tornare ad ascoltare dal vivo le voci dei ragazzi degli istituti superiori di Roma e provincia dopo la lunga pausa imposta dalla pandemia. Protagonisti dell’evento i cori del Liceo Scientifico Statale “Federigo Enriques” di Ostia, del Liceo Scientifico Statale “Vito Volterra” di Ciampino, del Liceo Artistico e Linguistico “Pablo Picasso” di Pomezia, del Liceo Classico Statale “Francesco Vivona” di Roma, del Liceo Mamiani di Roma, del Liceo Cavour di Roma e dell’Istituto Istruzione Superiore Carducci di Roma, oltre a “Il coro che non c’è”, gruppo interscolastico giovanile.

Il VokalFest Junior, organizzato dall’Associazione Culturale Decanto e dalla Link Campus University con il patrocinio dell’Associazione Regionale Cori del Lazio e la direzione artistica di Dodo Versino, si svolgerà nel cortile storico del Casale di San Pio V, residenza pontificia del ‘500 e autentico gioiello rinascimentale ricco di tesori nascosti, oggi sede dell’università. “Per il nostro ateneo – spiega il rettore della Link Campus University, Carlo Alberto Giusti – è molto importante mantenere un forte collegamento con il mondo della scuola. Lo abbiamo fatto di recente con il progetto Proteo, che ha coinvolto decine di istituti in tutta Italia, e lo facciamo con questa rassegna, che si concentra sul bacino della capitale e che ci auguriamo sia la prima edizione di un appuntamento da ripetere a cadenza annuale”. “Dopo due anni di stop si torna a cantare a scuola – aggiunge il maestro Versino, che in occasione del 2 giugno ha diretto il coro dei ragazzi del Liceo Mamiani nell’aula di Montecitorio – e finalmente è stato possibile organizzare di nuovo un vero e proprio raduno di fine anno, a cui parteciperanno centinaia di giovani cantori provenienti da diversi cori scolastici di Roma e provincia”.

L’ingresso è libero.