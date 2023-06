La “SEAsonality” (stagionalità) per la Giornata mondiale degli oceani. Relais & Chateaux sta intraprendendo azioni per servire pesce, crostacei e molluschi pescati in modo sostenibile.

Giugno 5, 2023

Dal 2009 in oltre 60 Paesi, i 580 membri di Relais & Châteaux hanno collaborato per sensibilizzare i propri ospiti sull’importanza dei prodotti ittici sostenibili. Per il sesto anno consecutivo, Relais & Châteaux festeggerà la Giornata mondiale degli oceani l’8 giugno, in collaborazione con Ethic Ocean.

PARIGI, 5 giugno 2023 /PRNewswire/ — Quest’anno Relais & Châteaux desidera amplificare il tema della “SEAsonality” e spiegare che il concetto di “stagionalità” non è necessariamente un criterio di sostenibilità per quanto riguarda i prodotti ittici. Il primo ed essenziale criterio è la verifica dello stato delle scorte.

Nel corso del mese di giugno, centinaia di chef diRelais & Châteaux presenteranno prodotti ittici sostenibili e illustreranno questa definizione accurata di stagionalità, che contrasta molti preconcetti.

Tre membri di Relais & Châteaux affrontano le implicazioni della stagionalità nelle loro strutture per quanto riguarda la pesca in mare e nelle acque dolci, nonché l’acquacoltura:

“Lavorare sulla stagionalità dei prodotti ittici significa sfidare molte nozioni predefinite e concentrare l’attenzione sullo stato delle riserve di pesci, crostacei e molluschi, nonché sulle condizioni necessarie per la loro pesca”. Per imparare a rispettare la vita marina ripensando a questo concetto di stagionalità e grazie al lavoro svolto da Ethic Ocean, gli chef di Relais & Châteaux hanno accesso ai dati scientifici più aggiornati sullo stato degli stock ittici. In questo modo, diventano ambasciatori per le migliori pratiche, non solo nei ristoranti, ma anche nelle pescherie. “La nozione di stagionalità ci aiuta a comprendere meglio la vera urgenza della protezione dell’oceano”, afferma Mauro Colagreco, Vice Presidente di Relais & Châteaux.

Unisciti a noi per la Giornata mondiale degli oceani delle Nazioni Unite (#UNWorldOceansDay), per festeggiare la stagionalità (#SEAsonality #SEAsonnalité) e ispirare il mondo ad agire, per dimostrare che le maree stanno cambiando (#planetocean #tidesarechanging).

Informazioni su Relais & Châteaux

UN MOVIMENTO CON SIGNIFICATO

Relais & Châteaux, fondata nel 1954, è un’associazione di 580 hotel e ristoranti unici in tutto il mondo, di proprietà e gestiti da imprenditori indipendenti, la maggior parte famiglie, appassionati della loro arte e fortemente impegnati a instaurare rapporti cordiali e duraturi con i loro ospiti.

I membri di Relais & Châteaux proteggono e promuovono la ricchezza e la diversità delle tradizioni culinarie e ricettive mondiali, per garantire che continuino a prosperare. Sono ugualmente impegnati a preservare il patrimonio locale e l’ambiente, come illustrato nella visione dell’associazione presentata all’UNESCO nel novembre 2014.

www.relaischateaux.com

