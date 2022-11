La serie EcoFlow RIVER 2 è la prima gamma di power station portatili a ottenere la certificazione tedesca TÜV Rheinland

Novembre 9, 2022

La serie, composta da tre modelli, è stata certificata “caricabatterie affidabile” da TÜV Rheinland

LONDRA, 9 novembre 2022 /PRNewswire/ — EcoFlow, azienda di soluzioni energetiche ecologiche, annuncia oggi che la serie RIVER 2 è ufficialmente disponibile per l’acquisto in Europa sugli shop online EcoFlow e su Amazon. Nel frattempo, la serie RIVER 2 ha ricevuto la certificazione “Reliable Charger” di TÜV Rheinland, diventando la prima nel settore dell’alimentazione portatile a essere certificata dal leader mondiale nei servizi di test, ispezione e certificazione indipendenti.

“EcoFlow ha sempre dato priorità all’esperienza utente e alla sicurezza, poiché la nostra missione è quella di fornire prodotti di alta qualità che diano potere ai consumatori di tutto il mondo,” ha dichiarato Bruce Wang, CEO di EcoFlow. “È un onore ricevere la certificazione da parte di TÜV Rheinland, perché è un ulteriore riconoscimento del fatto che i nostri prodotti soddisfano i più alti standard di qualità e sicurezza”.

La certificazione “Reliable Charger” di TÜV Rheinland valuta principalmente la sicurezza e l’affidabilità del caricamento e dello scaricamento delle power station portatili in vari scenari reali, attraverso metodi di test scientifici e oggettivi. Considerando questi e altri aspetti dell’esperienza reale dell’utente, TÜV Rheinland ha sviluppato un rigoroso programma di certificazione per la serie RIVER 2. È stata quindi effettuata una valutazione rigorosa e completa utilizzando tre principali strategie di test, tra cui la valutazione della stabilità della tensione, della durata del ciclo, dell’efficienza di conversione dell’energia, della temperatura di caricamento e scaricamento e di altre operazioni di base, nonché la verifica della sicurezza e l’affidabilità dei casi d’uso.

Inoltre, EcoFlow ha incaricato TÜV Rheinland di condurre test di verifica sulle funzionalità di ricarica rapida X-Stream e di protezione da sovraccarico X-Boost della serie RIVER 2, poiché le prestazioni effettive di tali funzioni influenzano notevolmente l’esperienza complessiva dell’utente.

"La sicurezza e la qualità sono il nostro obiettivo da 150 anni," ha dichiarato Jay Yang, vicepresidente di TÜV Rheinland. "I clienti EcoFlow possono stare tranquilli sapendo che la serie RIVER 2 ha superato tutti i nostri rigorosi test di sicurezza".

EcoFlow è un’azienda di soluzioni per l’energia portatile e le energie rinnovabili. Sin dalla sua fondazione nel 2017, EcoFlow garantisce la tranquillità dei clienti in oltre 100 mercati, attraverso le sue stazioni di alimentazione portatili e accessori ecologici. La mission di EcoFlow è reinventare il modo in cui il mondo accede all’energia, creando batterie rinnovabili più silenziose, leggere e durevoli. I prodotti EcoFlow sono ora disponibili in tutti i Paesi e le regioni d’Europa, supportati da una rete di oltre 800 rivenditori locali.

