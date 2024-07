La sicurezza sul lavoro si apprende con la realtà virtuale potenziata: Piazza Copernico lancia AXIS

25 Luglio 2024

(Adnkronos) – Roma, 25 luglio 2024 – Sviluppare un’esperienza di apprendimento efficace, verificabile e misurabile tramite la Realtà Virtuale, soddisfacendo in maniera divertente i bisogni formativi di ognuno. È da questo obiettivo che nasce l’idea di Piazza Copernico, azienda con sede a Roma, specializzata in soluzioni didattiche di Digital Learning per il mondo corporate, che ha sviluppato AXIS, un progetto di ricerca sperimentale che ha ottenuto un cofinanziamento di 200 mila euro nell’ambito del Bando IRISS promosso da SMACT Competence Center.

Il progetto è in collaborazione con il Dipartimento di Psicologia Generale dell’Università di Padova (responsabile scientifico la prof.ssa Chiara Meneghetti e con il coinvolgimento della dott.ssa Veronica Muffato) e sarà sviluppato con l’expertise di TXT e-tech, parte di TXT Group, società di Cologno Monzese (MI) che si occupa di soluzioni software di ingegneria, tra cui applicazioni di eXtended Reality.

AXIS, acronimo di Appraisal with eXperiential Immersive Simulation, mira a studiare le diverse esperienze formative degli adulti attraverso l’utilizzo della VR. Il progetto confronterà le diverse “user experience”, ovvero i vari livelli di immersione e guida didattica offerti dalle diverse simulazioni VR, per capire quale tipo di esperienza è più efficace per l’apprendimento degli adulti, specialmente in situazioni critiche come la sicurezza sul lavoro. Contesto, questo, in cui la formazione rimane spesso teorica a causa della difficoltà di simulare scenari pericolosi. L’uso di VR consentirà, invece, di vivere direttamente situazioni verosimili e di sperimentare personalmente la gestione delle criticità attraverso appositi visori.

«La ricerca avviata con il Progetto Axis ha la finalità di misurare il contributo del format didattico, basato sull’esperienza VR, nell’ottica di un apprendimento significativo e duraturo che consenta agli utenti di affrontare al meglio situazioni di criticità» spiega Daniela Pellegrini, Learning Innovation Manager di Piazza Copernico. «In particolare saranno introdotte apposite metriche comportamentali, per rendere la simulazione didattica VR monitorabile sul piano della consapevolezza, degli apprendimenti raggiunti e delle aree di miglioramento. Una componente fondamentale del progetto, che consentirà di rendere il format replicabile anche in altri ambiti di applicazione, legati alla gestione di situazioni complesse».

La tecnologia alla base del progetto di ricerca è la Realtà Virtuale, che sollecita l’esplorazione attiva dello scenario attraverso le logiche della gamification – meccanismo tipico di giochi e videogiochi – consentendo a chiunque di agire nel proprio contesto senza differenza di età o genere. Questa metodologia consentirà, inoltre, di conoscere e valutare quale sia la learning experience più adatta in base al contesto e come possa essere utilizzata e adattata a diversi contesti valutativi o auto-valutativi, estendibile poi a contenuti di formazione di altro tipo.

Piazza Copernico

Piazza Copernico è un’azienda di Roma che opera nel settore della formazione e propone contenuti e soluzioni didattiche di Digital Learning per il mondo corporate. Attraverso una piattaforma e-learning, sviluppa e commercializza prodotti formativi online, con attività di ricerca, sviluppo e innovazione. Ben posizionata nel mercato della Digital Education. I principali clienti sono grandi aziende appartenenti ai settori: utilities e servizi, finanza, assicurazioni, turistico-alberghiero, pubblica amministrazione e sanità. Numerose sono state le collaborazioni con centri di ricerca e Università. Maggiori informazioni sul progetto AXIS al link www.axis-project.it.

Il Dipartimento di Psicologia Generale (www.dpg.unipd.it) è uno dei dipartimenti dell’Università degli Studi di Padova. Il primo corso di laurea in Psicologia è stato fondato nel 1971. I laboratori e le aree di ricerca del DPG interessano la psicologia clinica e della salute, cognitiva, comportamentale e affettiva, le neuroscienze (comprese la neuropsicologia e la psicofisiologia), la psicologia sperimentale e cognitiva, comparativa e psicologia evolutiva, l’ergonomia, fattori umani, psicofisica, e la psicologia quantitativa e matematica. Tra i vari laboratori c’è il “Virtual Lab (VLab) per la Ricerca” che tramite l’uso di realtà virtuale (con strumentazione e tecnologia all’avanguardia) esamina l’interazione uomo-macchina, uomo-ambiente per studiarne i meccanismi sottostanti e le varie applicazioni.

TXT è un gruppo IT internazionale, fornitore end-to-end di consulenza, servizi software e soluzioni, a supporto della trasformazione digitale dei prodotti e dei processi core dei clienti. Con un portafoglio di software proprietario e una profonda esperienza nei domini verticali, TXT opera in diversi mercati, con una presenza crescente nei settori aerospaziale, aeronautico, della difesa, industriale, governativo e fintech. TXT ha sede a Milano e filiali in Italia, Germania, Regno Unito, Francia, Svizzera e Stati Uniti d’America. La holding TXT e-solutions S.p.A. è quotata alla Borsa Italiana, segmento STAR (TXT.MI), dal luglio 2000.