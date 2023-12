La soluzione di viaggio di Multinet Up è alimentata dall’intelligenza artificiale

Dicembre 15, 2023

(Adnkronos) – Istanbul 15/12/2023 – Il sito web KurumsalSeyahatCozumu.com, sviluppato esaminando oltre 300 strumenti di intelligenza artificiale, mette in mostra la soluzione MultiTravel di Multinet Up, che semplifica la gestione dei viaggi aziendali fornendo soluzioni intelligenti ai suoi utenti.

Multinet Up ha elevato la sua posizione innovativa nelle soluzioni di viaggio aziendale con il lancio di KurumsalSeyahatCozumu.com. Questa piattaforma, realizzata interamente con tecnologie di intelligenza artificiale (IA), è ora disponibile come una risorsa completa, mettendo in evidenza la soluzione di viaggio aziendale MultiTravel e guidando le aziende verso questa offerta innovativa.

KurumsalSeyahatCozumu.com consente alle aziende di gestire in modo più efficace ed efficiente le proprie esigenze di alloggio durante i viaggi d’affari, evidenziando in dettaglio la convenienza e i vantaggi di MultiTravel. Progettato per migliorare l’esperienza dell’utente, il sito presenta processi automatizzati e integrazioni di Application Programming Interface (API), garantendo una navigazione fluida e coinvolgente.

Frutto di oltre mille ore di analisi e dell’introduzione di oltre 300 strumenti di IA, il sito è stato attentamente progettato dal Team di Marketing di Multinet Up. Dalla selezione del nome di dominio alla creazione dei contenuti, ogni aspetto del sito è stato sviluppato con l’aiuto dell’IA, offrendo agli utenti un facile accesso a funzionalità come la prenotazione di hotel, la gestione del budget e la generazione di report all’interno di MultiTravel.

“MultiTravel permette alle aziende di organizzare direttamente e senza sforzo l’alloggio per i viaggi d’affari, bypassando la necessità di intermediari o incontri. Offre vantaggi come un efficace controllo del budget, l’accesso alle migliori opzioni di alloggio e la comodità di una fatturazione integrate”, ha commentato Ali Emre Sever, CEO di Multinet Up, su questa iniziativa.

Poi ha aggiunto “In Multinet Up, la nostra offerta digitale è fornita tramite un sito web interamente realizzato utilizzando l’intelligenza artificiale da capo a piedi, culminando nell’implementazione di KurumsalSeyahatCozumu.com. Questo sito web è una prova dei nostri progressi tecnologici. Attraverso di esso, miriamo a introdurre MultiTravel a un pubblico più ampio, evidenziando le nostre soluzioni che semplificano la pianificazione dei viaggi aziendali”.

Multinet Up, un importante leader nel settore, conta oltre 1,5 milioni di utilizzatori di carte, 60.000 commercianti e quasi 40.000 clienti. L’azienda fornisce una gamma di servizi, dalle carte per I buoni pasto alle carte regalo aziendali, migliorando i processi di approvvigionamento dei suoi partner commerciali. Impegnata a soddisfare le esigenze tecnologiche e dei clienti, Multinet Up continua ad arricchire il mondo degli affari con progetti innovativi come KurumsalSeyahatCozumu.com.

Questo comunicato stampa è stato creato utilizzando la tecnologia IA.

Bergüzar BOZOĞLU / berguzar.bozoglu@multinet.com.tr