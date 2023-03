La sostenibilità ambientale in NOVOMATIC Italia: tre nuovi impianti fotovoltaici per la sede di Rimini

Marzo 23, 2023

(Adnkronos) – Rimini, 23 marzo 2023 – La sostenibilità del business è una priorità per le aziende che vogliono contribuire alla lotta contro la crisi climatica, creando allo stesso tempo un valore aggiunto per le economie locali e un maggiore benessere per la collettività.

Sempre più realtà stanno iniziando ad impegnarsi nella sostenibilità ambientale, sociale ed economica, secondo gli obiettivi di sviluppo sostenibile definiti dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e le strategie di transizione ecologica dell’Unione Europea.

L’impegno di NOVOMATIC Italia è rivolto innanzitutto alla mitigazione del cambiamento climatico, puntando sulle energie rinnovabili e il risparmio energetico per ridurre le emissioni di gas ad effetto serra del gruppo, a partire dalle più importanti sedi.

Il nuovo ambizioso piano di transizione ecologica di NOVOMATIC Italia prevede infatti un taglio netto dell’impronta carbonica della sede operativa e produttiva di Rimini, un hub strategico per le attività aziendali del gruppo nel nostro Paese e lo sviluppo del business NOVOMATIC in Italia.

Nel dettaglio, la sede di Rimini sarà presto dotata di 3 impianti fotovoltaiciper una potenza complessiva pari a 245 kWp, ed una produttività stimata prossima a 300 MWh, utile a coprire con energia solare fotovoltaica autoprodotta, una quota prossima al 50% del fabbisogno energetico della struttura. L’impianto sarà realizzato utilizzando le migliori tecnologie disponibili al momento sul mercato, per sfruttare appieno le potenzialità dell’energia pulita e ridurre la dipendenza dai combustibili fossili.

Questo impianto all’avanguardia consentirà un abbassamento dei costi energetici sostenuti dall’azienda, oltre a diminuire le emissioni di gas serra con una riduzione stimata della CO2 di oltre il 20% rispetto al 2022 (dato calcolato sulle emissioni certificate di CO2 di NOVOMATIC Italia S.p.a. nel 2022, pari a 276 tonnellate e legate ai soli consumi di energia elettrica).

Secondo l’amministratore delegato di NOVOMATIC Italia, Markus Buechele “il progetto che parte dallo stabilimento di Rimini è motivo di orgoglio per il Gruppo: la sede verrà presto dotata di uno degli impianti fotovoltaici più grandi di tutta la zona. Questo rappresenta al meglio l’impegno di NOVOMATIC nei confronti della sostenibilità ambientale e delle tematiche ESG, valori imprescindibili delle strategie di sviluppo della società già da diversi anni. L’impianto consentirà di ridurre i costi per l’energia e migliorare la sostenibilità economica dell’azienda, per garantire la massima resilienza del business e continuare a restituire valore per l’economia italiana e locale. Ovviamente rimane ancora molto da fare, ma si tratta di una sfida che NOVOMATIC sta affrontando con il massimo impegno per il benessere comune e il futuro dell’azienda”.

Le iniziative di NOVOMATIC Italia per la riduzione delle emissioni di CO2

L’attenzione alla sostenibilità è da sempre un valore cardine del Gruppo NOVOMATIC, il principale operatore in Europa nel settore del gaming. Si tratta di un impegno condiviso anche da NOVOMATIC Italia, che opera nel sistema di gioco legale italiano per mezzo delle concessionarie dello Stato con licenza rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Le recenti tensioni geopolitiche, l’aumento incontrollato dei costi dell’energia e il peggioramento della crisi climatica hanno semplicemente spinto NOVOMATIC Italia ad accelerare ulteriormente la propria strategia green, già ben delineata nel 2021 attraverso il recepimento delle indicazioni del Regolamento UE 2020/852 in materia di Tassonomia e la pianificazione di una serie di azioni volte alla riduzione delle emissionidi CO2 in linea con l’obiettivo della Climate Change Mitigation.

NOVOMATIC Italia ha intrapreso infatti già da diversi anni un processo di sostenibilità del business secondo i criteri ESG (Environmental, Social and Governance), con una visione green di lungo periodo per la riduzione dell’impatto ambientale delle attività aziendali e la promozione della sostenibilità economica e sociale.

Nel 2021, ad esempio, è stato inaugurato il nuovo headquarter presso la sede di Roma nel quartiere di Eur Montagnola, un edificio a basso impatto ambientale e ambienti pensati appositamente per garantire la massima sicurezza e un adeguato benessere ai dipendenti.

Inoltre, sia nella sede di Roma che in quella storica di Rimini sono state implementate delle strategie di Mobility Management, con l’obiettivo di diminuire le emissioni nocive per l’ambiente legate alla mobilità aziendale anche grazie alla partecipazione ad iniziative territoriali come il progetto Bike to Work del Comune di Rimini.

Questi sono soltanto alcuni esempi del ruolo economico e ambientale ricoperto da NOVOMATIC Italia, un impegno costante nello sviluppo sostenibile per salvaguardare il Pianeta, favorire la crescita economica e tutelare il tessuto sociale in cui opera.

Si tratta di attività monitorate in modo trasparente e realizzate in base alle strategie ESG della società, una realtà che crede fortemente nella sostenibilità del business come valore per i territori, l’economia e l’ambiente.

Per maggiori informazioni

Sito web: https://novomatic.it/it

Responsabilità editoriale: TiLinko – IMG Solutions srl per MGvision