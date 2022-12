LA SUPER COPPIA INTERNAZIONALE FEDERICO BERNARDESCHI E VERONICA CIARDI GLI ULTIMI ASTRI AD ABBELLIRE LA COPERTINA DELLA PLURIPREMIATA RIVISTA DOLCE

Dicembre 20, 2022

TORONTO, 20 dicembre 2022 /PRNewswire/ — Nell’ultimo colpo messo a segno da Dolce Media Group, nominato vincitore della Top 50 Best Luxury Media in the World per il 2022, la coppia di superstar internazionali formata dal calciatore italiano Federico Bernardeschi e da sua moglie, l’attrice e modella Veronica Ciardi, è protagonista della copertina del numero di Dicembre 2022/Gennaio 2023 della rivista Dolce, appena uscito con un’intervista e un servizio fotografico in esclusiva mondiale.

Bernardeschi, che in passato ha militato nel colosso calcistico Juventus e che ha segnato un gol fondamentale per l’Italia nella sconfitta dell’Inghilterra agli Europei 2020, è il soggetto di un ritratto intimo e rivelatore per celebrare il suo nuovo status di beniamino dei tifosi dopo il passaggio al Toronto FC, squadra della Major League Soccer. Insieme a sua moglie, Veronica Ciardi, anche lei una star della televisione italiana, ha permesso a Dolce di gettare uno sguardo dietro le quinte della loro vita con le loro giovani figlie Deva e Lena durante l’insediamento nella loro nuova casa a Toronto.

Bernardeschi e la Ciardi sono gli ultimi astri internazionali ad abbellire la copertina di Dolce Magazine, unendosi ad altre superstar come il tenore italiano Andrea Bocelli, il cantante Nicky Jam, l’attore Joe Manganiello, il produttore musicale DJ Khaled e la leggendaria primatologa e paladina Jane Goodall.

Leader nella categoria dei media di lusso a livello globale, Dolce Media Group, fondato da sorella e fratello Michelle Zerillo-Sosa e Fernando Zerillo, festeggia il suo 26° anniversario nel 2022 ed è stato riconosciuto quest’anno come uno dei Top 50 Best Luxury Media in the World dai prestigiosi Luxury Lifestyle Awards di New York.

Marchio di punta di Dolce Media Group nonché premiata a livello internazionale, la rivista Dolce è una delle più importanti storie di successo nella storia dell’editoria canadese e raggiunge ogni anno più di 900.000 lettori facoltosi in tutto il Canada. Dolce è disponibile anche nelle sale d’attesa private degli aeroporti in Canada e negli Stati Uniti, oltre che a più di 100 milioni di consumatori digitali online, portando ai suoi fedeli lettori il meglio dell’architettura internazionale, della moda, dell’automotive, del settore immobiliare e della bellezza della dolce vita.

Per Maggiori Informazioni e photografie: Estelle Zentil, Pr Manager/ Assistente Editoriale, 905.264.6789 est. 232, estelle@dolce.ca, www.dolcemag.com

