LA SUPERSTAR MONDIALE GIGI HADID SARÀ LA NUOVA AMBASSADOR PER MILLION GOLD FOR HER

PARIGI, 26 agosto 2024 /PRNewswire/ — Rabanne vanta una lunga storia di indimenticabili ambassador: figure iconiche che incarnano lo spirito e la missione di rottura col passato della maison, incoraggiando la prossima generazione a forgiare un futuro più creativo e inclusivo.

Quest’anno Rabanne, nella scelta del proprio ambassador, si è dimostrata assolutamente audace, annunciando con orgoglio la megastar Gigi Hadid come volto di Million Gold For Her: la prima di un nuovo universo di fragranze visionarie che cattura le sfaccettature più inebrianti ed esaltanti della femminilità in un elegantissimo flacone con l’anello XL dei gioielli firmati Rabanne.

Chi meglio di Gigi Hadid può esplorare questa nuova frontiera del profumo? Una delle supermodel più influenti della sua generazione, Gigi è anche presentatrice televisiva e imprenditrice: icona incomparabile e fonte di ispirazione per le donne di tutto il mondo. Abbagliante, dinamica e spudoratamente se stessa, Gigi Hadid usa l’espressione di sé come mezzo per alimentare la sua inarrestabile ascesa, attirando più di 78 milioni di follower su Instagram. Oggi, Gigi guida la carica in un momento di svolta nella storia dei profumi Rabanne, rappresentando una femminilità senza compromessi e senza timori in una nuova potente fragranza resa luminosa dall’oro.

Con il lancio di Million Gold For Her, Gigi è protagonista di una campagna elettrizzante che vuole ispirare la nuova generazione a sfidare le convenzioni e ad abbracciare la propria individualità. Creata da

Mert Alas e Manu Cossu, la campagna è incentrata sulla più audace dichiarazione musicale di Rabanne: Pure/Honey diBeyoncé, sicuramente l’inno per eccellenza dell’emancipazione femminile e del successo.

Quando compare sul set in un abito dorato Rabanne tempestato di cristalli Swarovski, Gigi è padrona dei riflettori. Balla, si muove, fa schioccare le dita nel puro stile Rabanne. È una su un milione. In tutto ciò che è e in tutto ciò che rappresenta, Gigi riflette il cuore pulsante e la ribellione provocatoria di Rabanne, aprendo la strada a una nuova era di irresistibile dorata sensualità.

“Million Gold for her mi ricorda l’essenza della maison Rabanne. È una fragranza potente e affascinante, con rosa, lavanda e note di fondo minerali e salate di muschio. Mi piace l’equilibrio. Credo che gran parte della mia personalità abbia sfumature maschili, per questo mi piace il mix di elementi femminili e maschili in una fragranza” Gigi Hadid

“Gigi porta con sé lo spirito della nostra eredità. In lei vedo delle somiglianze con le iconiche muse di Monsieur Rabanne, da Jane Birkin a Jane Fonda nel ruolo di Barbarella. Inoltre, apporta la sua inconfondibile personalità che la rende la perfetta incarnazione della donna moderna Rabanne” Jerome Leloup – Vicepresidente Rabanne

Gigi sarà protagonista della campagna dal 26 agosto 2024. Million Gold For Her sarà disponibile nei formati 30 ml, 50 ml, 90 ml e in ricarica da 200 ml, ma anche come lozione per il corpo e deodorante spray.

