La televisione dei porti italiani e della Fiera di Roma visibile in diretta ora anche su app

Giugno 9, 2023

(9 giugno 2023) – FIERA DI ROMA ED ITALIAN TELEVISION NETWORK DOMANI 10/06/2023 IN OCCASIONE DELL’EVENTO “RIDE ON 2023” PRESENTERANNO DUE GRANDI REALTA’ TELEVISIVE SCARICABILI GRATUITAMENTE SU APP

9 giugno 2023 – Finalmente due canali televisivi tematici che fino ad ora vedevamo in onda sul decoder CIBORTV nel mondo sono visibili GRATUITAMENTE su una straordinaria APP scaricabile sia sul sistema ANDROID CHE APPLE. Il tutto con un copyright di Roberto Onofri ideatore e conduttore di molti programmi televisivi anche su RAI.

Si tratta dei canali:

1. PORTTV “la televisione dei porti e del mare” con il patrocinio di Assoporti che tratta quotidianamente tutte le news provenienti dai nostri Porti Italiani oltre che su tutto quello che ruota all’interno di una Autorità di Sistema Portuale comprese le mete turistiche di ogni porto in cui fa sosta una nave da Crociera per invogliare la ripresa di questo settore che ha sofferto molto nell’era pandemica. Il tutto arricchito da news giornalistiche ogni mezz’ora.

2. FIERA CHANNEL “la televisione della Fiera di Roma” , Questa è la prima televisione delle Fiere Italiane che trasmette in diretta tutto ciò che è successo ma soprattutto quello che sta succedendo nella FIERA DI ROMA con interviste agli espositori ,e approfondimenti di settore con comunicazioni ministeriali. Un modo nuovo e molto intelligente per vivere in pieno la realtà di ogni singolo evento anche per gli inserzionisti che possono cominciare a far parlare di sé almeno 30 giorni prima dell’evento.

Qui di seguito il link per SCARICARE GRATUITAMENTE i canali sul vostro cellulare

https://apps.apple.com/us/app/fiera-channel/id6449522449

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.archibuzz.fierachannel&gl=IT

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.archibuzz.porttv

https://apps.apple.com/us/app/porttv/id6449086442

