La visione del presidente Cho Hyun-Joon per il centenario di Hyosung: coltivare il bio BDO

2 Agosto 2024

SEUL, Corea del Sud, 2 agosto 2024 /PRNewswire/ — Cho Hyun-joon, presidente di Hyosung, ha identificato il “bio BDO” come il futuro motore di crescita dell’azienda.

Il butandiolo (BDO) è una sostanza chimica utilizzata per produrre PTMG, che viene utilizzato nella produzione di spandex. Il BDO viene utilizzato anche per produrre materiali da imballaggio, componenti interni di automobili e composti industriali.

Il biobutandiolo (BDO) è prodotto dalla fermentazione di zuccheri derivati da fonti rinnovabili come la canna da zucchero o il mais. Rispetto ai prodotti tradizionali ottenuti da combustibili fossili, si prevede che il bio BDO di Hyosung ridurrà le emissioni di anidride carbonica di oltre il 90%, rendendolo un materiale molto apprezzato sul mercato ecosostenibile.

Dopo aver osservato il rapido spostamento del mercato tessile globale verso prodotti ecologici, il presidente Cho ha deciso rapidamente di investire nel bio BDO.

Ad aprile, Hyosung TNC ha annunciato il suo piano di investimento di 1 trilione di KRW nella provincia di Bà Rịa–Vũng Tàu, nel Vietnam meridionale, per costruire un nuovo impianto in grado di produrre 200.000 tonnellate di bio BDO all’anno.

L’azienda prevede di avviare la produzione e la vendita di bio BDO con una capacità iniziale di 50.000 tonnellate all’anno a partire dalla prima metà del 2026.

Con l’investimento del presidente Cho nel bio BDO, Hyosung TNC creerà il primo sistema di produzione verticalmente integrato al mondo per il bio spandex in Vietnam. Lo stabilimento nella provincia di Bà Rịa–Vũng Tàu produrrà bio BDO, che sarà convertito in PTMG nello stabilimento di Dong Nai e successivamente utilizzato per la produzione di massa di spandex biologico.

Questo sistema di produzione integrato è ottimizzato per i clienti del mercato globale del tessile premium ecologico, che include Europa e Stati Uniti. Il sistema migliorerà l’efficienza produttiva attraverso un approvvigionamento stabile di materie prime e consentirà di fornire risposte rapide alle richieste del mercato accelerando le operazioni del sistema di produzione. Inoltre, garantirà la competitività in termini di costi riducendo i costi di trasporto e minimizzerà l’impatto ambientale diminuendo il consumo di carburante per il trasporto.

Il presidente Cho Hyun-joon ha sottolineato: “Il business biologico, che si concentra sulla transizione dalle materie prime basate sui combustibili fossili a quelle vegetali, sarà un pilastro chiave della visione centenaria di Hyosung. Rafforzare la nostra strategia di mercato globale concentrandoci sul nostro sistema di produzione integrato di bio BDO e spandex biologico è fondamentale per elevare lo status di marchio premium di Hyosung.”

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2472610/REGEN_BIOBDO_APPLICATION.jpg

