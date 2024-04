LA WILD ATLANTIC WAY COMPIE 10 ANNI!

11 Aprile 2024

Una straordinaria storia di bellezze naturalistiche

Con la sua bellezza cinematografica, le esperienze lontane dai sentieri battuti e gli scenari costieri di straordinaria bellezza, la Wild Atlantic Way rappresenta una delle storie turistiche di maggior successo dell’isola d’Irlanda. E a distanza di 10 anni, è più avvincente che mai.

DUBLINO, 11 aprile 2024 /PRNewswire/ — Quest’anno ricorre il 10° anniversario dell’itinerario turistico costiero più lungo del mondo: la Wild Atlantic Way, strada diventata famosa a livello internazionale che si estende per 2.500 chilometri lungo il profilo della grande costa occidentale dell’Irlanda, sviluppandosi – in direzione sud-nord – dalla contea di Cork a quella di Donegal, l’area più settentrionale dell’isola.

Con 188 Discovery Point lungo il percorso, nei suoi primi dieci anni l’itinerario ha accompagnato i viaggiatori verso località dell’Irlanda occidentale pressoché sconosciute, portando con sé circa due milioni di visitatori extra ogni anno, contribuendo a creare una fiorente industria turistica che supporta 121,000 posti di lavoro e un indotto di 3 miliardi di euro, molto importante per l’economia locale e irlandese in generale.

Attraversando nove contee costiere, questo percorso epico è costellato di insenature e scogliere, grotte e formazioni rocciose scoscese, tutte scolpite dal mare nel corso dei millenni. Con la sua bellezza cinematografica e i suoi paesaggi totalmente selvaggi, è un luogo che ha attirato l’attenzione di alcuni dei migliori registi e produttori televisivi del mondo: “Star Wars”, “Gli spiriti dell’isola”, “Normal People” e un grande classico come “La figlia di Ryan” sono stati girati qui.

La Wild Atlantic Way può essere esplorata a piedi, in bicicletta o in macchina, in qualsiasi momento dell’anno: si possono trascorre pomeriggi di relax su una delle sue 63 spiagge, vivere un autentico contatto con la natura in uno dei suoi cinque parchi nazionali, godendosi il suo essere un luogo di avventura senza fine, con 26 isole abitate e centinaia di isole disabitate, campi da golf di fama mondiale, due Dark Sky Reserves e il sito di Skellig Michael, patrimonio mondiale dell’UNESCO.

Elemento chiave del successo di questo magnifico ambiente marino, diventato una vera e propria destinazione, è la sua gente con la sua rinomata ospitalità. Dai ritmi incalzanti di una session di musica tradizionale ai piatti di pesce freschissimo, la Wild Atlantic Way è davvero tutta una questione di divertimento!

Tra distillerie di whisky pluripremiate e alloggi mozzafiato, come i suoi fari a e i suoi castelli, ce n’è davvero per tutti i gusti: offre ristoranti stellati Michelin e tradizionali caffè ospitati da cottage dal tetto di paglia, e tutti sono impegnati nella valorizzazione dei prodotti locali. E anche per ciò che riguarda i pub, la Wild Atlantic Way offre l’autentico spirito irlandese con quelli tradizionali di Dingle, i pub musicali di Westport e gli innumerevoli locali pieni di poesia, affacciati sull’oceano lungo il percorso.

Dove andare: un viaggio da sud a nord Contee di Cork e Kerry

Cork e Kerry sono le contee più a sud della Wild Atlantic Way e offrono penisole frastagliate che si gettano nel mare con imponenti e aspri promontori e laghi cristallini, circondati valli boscose.

Kinsale, nella contea di Cork, segna l’inizio della Wild Atlantic Way ed è un affascinante prologo della scenografica costa di questa contea, con i suoi splendidi borghi e le sue località spettacolari, come la Mizen Head Signal Station, il punto più a sud-ovest dell’Irlanda, noto per il suo ponte su un piccolo, ma profondo, fiordo roccioso.

Anche la contea di Kerry è famosa per le sue attrazioni di grande impatto, tra cui la strada panoramica Ring of Kerry e la penisola di Dingle, oltre che per una rarità unica quale Skellig Michael, sito monastico del 6th secolo e location del film Star Wars.

Contee di Limerick e Clare

La strada N69, che costeggia l’estuario dello Shannon, porta proprio al Foynes Flying Boat & Maritime Museum, luogo di nascita dell’Irish coffee! La città di Limerick vanta uno dei più bei castelli normanni del mondo, il King John’s Castle, oltre a vivaci pub affacciati sul fiume, che la divide in due parti.

Una volta arrivati a Clare, il paesaggio cambia drasticamente, con la penisola di Loop Head che offre una strada ai confini del mondo e panorami vertiginosi. Risalendo verso nord, tra i punti da non perdere ci sono le Cliffs of Moher, formazioni rocciose che sovrastano l’Oceano Atlantico. Nelle vicinanze, il pittoresco villaggio di Doolin è una porta d’accesso per le Isole Aran e per il lunare paesaggio carsico calcareo del Burren, speciale area protetta. La contea di Clare è famosa, inoltre, per la sua scena musicale tradizionale, che si può apprezzare nei vivaci villaggi di Doolin, Ballyvaughan e Lisdoonvarna.

Contee di Galway e Mayo

Conviene arrivare a Galway sempre con un po’ di appetito, perché è una delle destinazioni gastronomiche principali della Wild Atlantic Way. Oltre la città si trova il Connemara, una regione selvaggia e spazzata dal vento, descritta da Oscar Wilde come una “bellezza selvaggia”. I visitatori hanno davvero un’ampia scelta, tra luoghi come la fiabesca Kylemore Abbey, lambita da un lago che sembra vetro, e il grazioso villaggio di Roundstone, affacciato sull’oceano.

Una delle attrazioni principali della contea di Mayo è la cittadina di Westport, sulla Clew Bay, con il Matt Malloy’s Pub, sempre aperto per una buona serata di autentica musica irlandese: non a caso il proprietario, da cui prende il nome, è uno dei più importanti esponenti della scena trad. Achill Island, poi, una delle ambientazioni del film “Gli spiriti dell’isola” con la sua Keem Bay è davvero spettacolare. Per un salto nel passato, c’è Céide Fields, un sito neolitico di 6.000 anni fa con vista su una scogliera alta 110 metri.

Contee di Leitrim, Sligo e Donegal

Il Ben Bulben, la famosa montagna piatta che compare nelle poesie di William Butler Yeats e nella serie televisiva “Normal People”, annuncia il passaggio del percorso nel nord-ovest. Il sentiero di Yeats unisce le contee Sligo e Leitrim, contea con il tratto costiero più breve di tutta la Wild Atlantic Way, che viene dopo le ampie baie di Sligo, fra cui la celebre Strandhill, sede di una delle migliori scuole di surf d’Irlanda.

Il paesaggio selvaggio del Donegal è orlato da chilometri di spiagge deserte, ma il pezzo forte sono le imponenti scogliere di Slieve League. Per chi preferisce qualcosa di più bucolico, il Parco Nazionale di Glenveagh offre foreste, piante esotiche e un castello con un’affascinante storia alle spalle.

Tutta la Wild Atlantic Way, in ogni contea, racconta una storia affascinante e lo fa con uno degli scenari più belli del mondo. Chi la visita non può dimenticarla, anche per l’effetto che fa. E come ha detto JJ Abrams, regista di “Star Wars: il risveglio della forza”, nel corso delle riprese del film: “Questo luogo è una specie di miracolo… poter essere qui è davvero un grande onore”.

www.irlanda.com

Video – https://mma.prnewswire.com/media/2384050/WAW_10_years.mp4Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2383550/Bull_Rock.jpgFoto – https://mma.prnewswire.com/media/2383551/Aughris_Head.jpgFoto – https://mma.prnewswire.com/media/2383552/A_lone_hiker_at_Belderrig.jpgFoto – https://mma.prnewswire.com/media/2383553/The_Burren.jpgLogo – https://mma.prnewswire.com/media/2361664/4641099/Tourism_Ireland_Logo.jpg

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/la-wild-atlantic-way-compie-10-anni-302113710.html