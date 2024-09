La World Manufacturing Convention 2024 sarà caratterizzata da una forte presenza internazionale con la partecipazione di 31 rinomate aziende globali

23 Settembre 2024

HEFEI, Cina, 23 settembre 2024 /PRNewswire/ — La World Manufacturing Convention del 2024 si terrà dal 20 al 23 settembre 2024 a Hefei, nella provincia di Anhui. Un totale di 31 aziende rinomate provenienti da 11 paesi, tra cui Francia, Corea del Sud, Germania, Stati Uniti, Canada, Paesi Bassi e Malesia, presenteranno le ultime tecnologie e i risultati più recenti in settori quali la produzione intelligente, i componenti per autoveicoli, le apparecchiature di alta gamma e i dispositivi di precisione nell’area espositiva internazionale dell’evento.

Nell’area espositiva esterna, Alstom, l’azienda leader francese, esporrà un modello in scala reale della sua monorotaia a cavalcioni. Il veicolo, lungo circa 26 metri e dal peso di circa 30 tonnellate, fa parte del sistema di trasporto ferroviario urbano. Può raggiungere velocità fino a 80 chilometri all’ora. I tempi di costruzione sono la metà di quelli di una metropolitana e i costi sono pari solo a un terzo di quelli totali di una metropolitana.

In qualità di fornitore leader a livello mondiale nelle soluzioni di trasporto ferroviario, negli ultimi anni Alstom ha ottenuto notevoli successi nel mercato cinese, in particolare nella provincia di Anhui. Alstom ha costituito una joint venture con Corporation Limited (CRRC) a Wuhu, concentrandosi sulla ricerca, sullo sviluppo e sulla produzione di veicoli per il trasporto ferroviario. Questa collaborazione non solo ha portato a Wuhu tecnologie avanzate e esperienze gestionali, ma ha anche accelerato lo sviluppo dell’industria del trasporto ferroviario locale.

Nel frattempo, il gruppo tedesco Kurz presenterà un design per gli interni delle auto sviluppato in collaborazione con Swarovski. Questo design integra elementi di cristallo artificiale con la tecnologia dei sensori, presentando un nuovo concetto di interni automobilistici intelligenti e funzionali.

L’industria automobilistica è la massima priorità della provincia di Anhui, che punta a trasformarsi in una potenza manifatturiera. Il Gruppo Kurz ha già stabilito una base produttiva a Hefei, segnando così un’ulteriore espansione e approfondimento nel mercato cinese. La creazione del sito produttivo di Hefei non solo offre al Gruppo Kurz vantaggi logistici e produttivi in prossimità del mercato cinese, garantendo anche un solido supporto locale per le sue attività riguardanti imballaggi e interni per autoveicoli.

La società sudcoreana XIRIUS presenterà il primo sistema di gestione intelligente delle fabbriche al mondo basato sulle tecnologie AI, AR e XR. L’esposizione di questo sistema potrà nuove idee e soluzioni per la trasformazione intelligente del settore manifatturiero. L’evento anche ospiterà una serie di esposizione dei prodotti di consumo coreani. Con più di 10 rinomate aziende coreane, tra cui cosmetici, ginseng, bevande, cibo e strumenti musicali come le chitarre.

La World Manufacturing Convention del 2024 si terrà a Hefei dal 20 al 23 settembre, con la Francia come paese ospite d’onore. Per la prima volta si prevede che oltre il 50% degli ospiti illustri saranno rappresentanti internazionali. Nel corso dell’evento si terranno diverse attività chiave, tra cui la Convention mondiale delle Camere e delle Associazioni imprenditoriali 2024 , l’evento del Paese ospite d’onore e una serie di attività di amicizia internazionale tra province, stati e città.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2509690/WechatIMG532.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/la-world-manufacturing-convention-2024-sara-caratterizzata-da-una-forte-presenza-internazionale-con-la-partecipazione-di-31-rinomate-aziende-globali-302254949.html