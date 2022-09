L’abbigliamento per aziende e professionisti online, Latuta: tre generazioni di storia unita all’instancabile voglia di innovare

Settembre 19, 2022

Milano, 19 settembre 2022. Le esigenze di professionisti e aziende nell’ambito dell’abbigliamento richiedono soluzioni efficaci, accessibili con facilità e in tempi rapidi. Latuta interpreta queste necessità mettendo a frutto l’esperienza di quasi un secolo di storia con l’immediatezza dell’online. È infatti l’eCommerce specializzato nell’abbigliamento da lavoro che permette di approfittare di una preparazione maturata in 90 anni di attività, interpretata in chiave digitale.

Latuta dispone di oltre 1.000 articoli in magazzino e fornisce, con puntualità, soluzioni per tutti i maggiori contesti lavorativi: wellness, ristorazione, sanitario, domestico, edilizia e industria, DPI e abbigliamento promozionale.

Il catalogo è composto dai migliori marchi di abbigliamento professionale e divise da lavoro, quali ad esempio Giblor’s, Creyconfe, Egochef, Isacco, Payper, Pukka, Rossini, U-Power. Dallescarpe salaalledivise reception, passando perdivise per bare divisa da cucina,

grembiule cucinaegiacca cuoco.

Lo store digitale contribuisce concretamente a semplificare i processi di acquisto, grazie a una piattaforma che permette di trovare, in pochi istanti, esattamente quei capi che rispondono alle esigenze lavorative. Un’esperienza sviluppata per rivelarsi semplice.

Ed è grazie all’attenzione verso accessibilità e completezza della proposta che vengono gestiti oltre 25.000 ordini all’anno. A conquistare i clienti è anche la presenza di sconti quantità su taglie e colori, anche assortiti.

È quasi un secolo di lavoro nel settore ad aver condotto alla costruzione di una navigazione digitale che taglia i tempi e permette, allo stesso tempo, di personalizzare le divise con ricami e serigrafie. Non sono previsti minimi d’ordine.

Su https://latuta.com/ sono presentati diversi canali di contatto, dalla chat online al form sul portale, per la richiesta di preventivi personalizzati.

La forza di una professionalità costruita in tre generazioni coniugata con la voglia di innovare

La grande spinta verso l’innovazione è abbinata alla solidità di una realtà aziendale che da tre generazioni è impegnata nel settore delle divise da lavoro. Latuta è infatti il punto d’arrivo di un percorso avviato nel 1933 a Torino sotto l’insegna Casa della Tuta.

Dai banchi al mercato di Porta Palazzo, nel cuore pulsante di Torino, Casa della Tuta è passata a un negozio da 500 mq che si affaccia con 12 vetrine su una delle più belle gallerie della città. Latuta costituisce l’evoluzione in chiave digitale di un importante percorso di crescita, diventando il nuovo punto di riferimento per l’acquisto di divise da lavoro online.

