Laboratori Chimici Stante: “Analisi del rischio ambientale: la chiave per ambienti di lavoro sicuri e salubri”

29 Ottobre 2024

(Adnkronos) – Per le aziende investire nella prevenzione è cruciale per garantire ambienti di lavoro conformi alle normative. L’analisi del rischio ambientale non solo protegge la salute dei dipendenti, ma contribuisce a ridurre costi e sanzioni e a migliorare la reputazione aziendale.

Bologna, 29 ottobre 2024. Nel mondo del lavoro, la sicurezza non è più un privilegio, ma un’esigenza inderogabile, un’emergenza di stretta attualità che richiede azioni concrete.

«Oggi, le aziende di ogni dimensione e settore sono chiamate ad assumere un ruolo determinante nella tutela dell’ambiente di lavoro e dei pericoli ad esso connessi. In questo contesto, l’analisi del rischio ambientale si rivela uno strumento cruciale per fare prevenzione: proteggere la salute dei dipendenti, infatti, non rappresenta solo un obbligo morale per un’impresa, ma anche un vantaggio per la produttività aziendale. Le analisi ambientali, quindi, costituiscono un investimento strategico per garantire un ambiente di lavoro sicuro, sereno e quindi più produttivo, prima ancora di essere un requisito normativo. Noi ci proponiamo come affidabile interlocutore dei consulenti che si occupano di agenti chimici in ambienti di lavoro. In quest’ottica per la prima volta nel 2024 i Laboratori Chimici Stante srl saranno presenti, come espositori, alla Fiera “Ambiente Lavoro” che si svolgerà a Bologna tra il 19 e il 21 novembre», spiega Francesco Stante, trent’anni di esperienza nel settore delle analisi chimiche ambientali e, insieme al fratello Massimiliano, cofondatore dei Laboratori Chimici Stante, presenti a Bologna, Cinisello Balsamo (MI) e Conselve (PD).

In questo scenario, condurre indagini chimiche per valutare i rischi effettivi o potenziali legati all’attività aziendale diventa il fulcro centrale per la tutela della salute dei lavoratori e la prevenzione dei pericoli che potrebbero insorgere in caso di esposizione a sostanze tossiche. Se da un lato un’azienda non può presentarsi impreparata a questa sfida, dall’altro i professionisti incaricati di eseguire le analisi chimiche sono chiamati a mostrare una competenza superiore rispetto al passato.

«Sicuramente al nostro comparto è richiesto un ruolo essenziale. Non esistono formule magiche o scorciatoie: per eseguire il lavoro con competenza sono indispensabili conoscenze approfondite, acquisite attraverso un’esperienza consolidata. Tuttavia, ciò non basta: un laboratorio professionale e affidabile deve dotarsi di strumentazioni all’avanguardia e avere un team costantemente aggiornato non solo sulle procedure, ma anche sulle leggi in continua evoluzione – illustra Stante -. Questi sono requisiti cruciali per garantire dati precisi e affidabili, rispettando le tempistiche imposte dalle realtà industriali. Gli oltre tre decenni di esperienza ci hanno insegnato che le attrezzature non sono mai abbastanza. Per questo abbiamo deciso di dotarci di un ampio e spesso eccedente assortimento di strumentazioni, distribuite fra i nostri tre laboratori per elaborare i campioni in tempi rapidi e rispettare rigorosamente le scadenze di consegna. Questo approccio assicura una verifica tempestiva della conformità alle autorizzazioni e alle normative vigenti, offrendo contemporaneamente una protezione supplementare per il personale e per gli impianti. Si tratta di un vantaggio tangibile per il cliente, il quale non si espone al rischio di ritardi che potrebbero determinare, oltre al blocco degli impianti, potenziali pericoli per i dipendenti e per le apparecchiature».

Nel panorama delle analisi ambientali, i Laboratori Chimici Stante sono esempi di eccellenza, riconosciuti come punto di riferimento sul territorio. La loro expertise spazia a tutto tondo, abbracciando la caratterizzazione di rifiuti urbani, acque reflue e sotterranee, suoli, prodotti cosmetici, ambienti di lavoro, nonché l’analisi dei prodotti petroliferi esausti per il recupero o lo smaltimento e l’analisi per la determinazione dell’amianto nei materiali e in aria. Infine, su richiesta, il team di esperti affianca le aziende nella valutazione e mitigazione dei rischi chimici, cancerogeni, biologici e legati alla legionellosi, promuovendo ambienti di lavoro salubri e sicuri. Alla base di ogni azione una filosofia ben precisa: la sostenibilità.

