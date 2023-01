Laboratori Chimici Stante: «L’analisi del rischio ambientale è un prezioso strumento di prevenzione per le aziende»

Gennaio 17, 2023

(Adnkronos) – La sicurezza ambientale è un fattore cruciale per le imprese produttive e attraverso analisi puntuali e precise possono essere drasticamente ridotti i rischi di incidenti.

Bologna, 17 gennaio 2023. «La sicurezza in un ambiente di lavoro produttivo è un elemento dal quale non si può prescindere e un quadro di prevenzione corretto passa soprattutto da un idoneo programma di analisi del rischio ambientale», spiega Francesco Stante fondatore, con il fratello Massimiliano, dei Laboratori Chimici Stante a Bologna, realtà consolidata sul territorio che consta anche di altre due sedi a Cinisello Balsamo (MI) e a Conselve (PD).

L’aumentata sensibilità per le tematiche dell’ambiente, infatti, si coniuga con un’attenzione maggiore verso i rischi che possono derivare da una parziale o addiritura totale mancanza di rispetto delle norme di sicurezza: in questo contesto eseguire indagini chimiche per monitorare effettivi o potenziali rischi legati all’attività dell’azienda diventa il fulcro attorno cui ruota l’importante tema della salute dei lavoratori e della prevenzione dai pericoli che corrono in caso di contatto con materiali tossici.

Oggi gli obblighi di legge in tema di sicurezza per le realtà industriali sono complessi: ai professionisti che eseguono le analisi chimiche sono richiesti approfondite conoscenze specialistiche, un bagaglio di esperienza, una ricca dotazione di attrezzature, e quindi un vasto know-how, per presentare dati attendibili nel minor tempo possibile.

«Possedere un’ampia gamma di strumentazione spesso ridondante su tre laboratori nelle più produttive regioni italiane e avvalersi di professionisti costantemente formati ci permette di processare i campioni in tempo utile e rispettare così i tempi di consegna – illustra Stante – per una tempestiva verifica di conformità alle autorizzazioni e alle normative vigenti e una tutela supplementare di personale e impianti. Questo è un indubbio vantaggio per il cliente che così non corre il rischio di ritardi che potrebbero causare, oltre al fermo impianto, rischi per addetti e apparecchiature».

Da oltre 25 anni i Laboratori Chimici Stante operano in numerosi settori dell’indagine ambientale come affermato punto di riferimento sul territorio per il campionamento e la caratterizzazione di rifiuti urbani, acque reflue e sotterranee, suoli, prodotti cosmetici ed emissioni in atmosfera; l’attività del Gruppo si svolge anche nel campo dell’igiene industriale supportando il cliente nelle valutazioni dei rischi chimici, cancerogeni, biologici e di legionellosi.

«Forti di un’esperienza trentennale – spiega Stante – e di corposi investimenti per fondare le nostre tre sedi e acquistare una ricca dotazione di strumentazione, oggi siamo in grado di proporre al cliente un’ampia gamma di prestazioni ad alto livello tecnologico: dall’analisi delle acque e dei suoli alla caratterizzazione e classificazione dei rifiuti e delle materie plastiche all’analisi dei prodotti petroliferi esausti destinati al recupero o allo smaltimento, per giungere alle molto richieste analisi per la determinazione dell’amianto in superfici, frammenti o porzioni di materiale o nelle emissioni in atmosfera. Il nostro supporto è pertanto decisivo per individuare un idoneo quadro di prevenzione e protezione attraverso la valutazione dei rischi negli ambienti di lavoro, sia di tipo fisico sia di tipo chimico e microbiologico».

Contatti: https://labstante.it