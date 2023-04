Laboratori Chimici Stante: richieste di analisi ambientali in aumento, riconfermata la leadership nel settore

Aprile 6, 2023

(Adnkronos) – L’azienda di Bologna, già punto di riferimento nel campo delle indagini ambientali, ha potenziato i propri servizi dedicati all’analisi di prodotti cosmetici e all’igiene industriale per la sicurezza sul lavoro, consolidando così la propria presenza sul mercato.

Bologna, 06/04/2023. Negli ultimi anni, la sicurezza ambientale è diventata sempre più importante per aziende di ogni dimensione. Dalle grandi realtà industriali alle piccole imprese locali, c’è una crescente esigenza di affidarsi a strutture specializzate in grado di garantire analisi ambientali affidabili e tempestive, anche rispettando scadenze stringenti.

«Osserviamo una maggior domanda di analisi chimiche ambientali e contestualmente sono aumentate anche le tipologie di indagini richieste ai laboratori specializzati come il nostro. In risposta a questo trend, i Laboratori Chimici Stante hanno allargato la propria offerta di prestazioni per rispondere alle nuove esigenze di un mercato in continuo mutamento, con la garanzia di mantenere i livelli di affidabilità e qualità che ci contraddistinguono», illustra Francesco Stante fondatore, col fratello Massimiliano, dei Laboratori Chimici Stante, attivi da 30 anni nel settore delle analisi chimiche, microbiologiche ed ecotossicologiche, con sede a Bologna, a Cinisello Balsamo (MI) e Conselve (PD).

Andando oltre le tradizionali indagini, tra cui il campionamento e la caratterizzazione dei rifiuti, l’analisi delle acque reflue e sotterranee, dei suoli e delle emissioni in atmosfera, l’azienda ha infatti esteso il proprio impegno ad altre attività molto richieste e urgenti: «Recentemente, abbiamo intensificato i nostri sforzi nel campo dell’igiene industriale – spiega Stante – concentrandoci principalmente sulla misurazione e la valutazione dei fattori di rischio presenti negli ambienti di lavoro. In questo contesto, il nostro intervento risulta essenziale per eseguire un’analisi scrupolosa e dettagliata dei pericoli, tra cui la presenza di agenti inquinanti, e permettere all’impresa di adottare tutte le misure preventive necessarie per tutelare la salute dei lavoratori e per salvaguardare l’ambiente circostante. La valutazione dei rischi è, infatti, un’attività obbligatoria per le aziende e il datore di lavoro è responsabile della sicurezza dei propri dipendenti. Un altro settore che abbiamo potenziato è quello della consulenza REACH e CLP per aiutare le imprese che producono, importano o distribuiscono sostanze chimiche a rispettare i requisiti previsti dal Regolamento REACH e gestire adeguatamente i molteplici obblighi normativi richiesti. Infine, per soddisfare la crescente richiesta di servizi nel settore cosmetologico, abbiamo consolidato la nostra attività, intensificando i test sulla rilevazione dei metalli pesanti, sulla valutazione della shelf-life e della stabilità dei prodotti».

In un contesto di continuo cambiamento normativo, con frequenti modifiche alle leggi e una crescente richiesta di servizi specialistici, risulta fondamentale rimanere costantemente aggiornati per arricchire le proprie competenze e conoscenze.

«Questo è anche uno dei motivi per cui partecipiamo attivamente agli eventi fieristici più rilevanti del nostro settore – conclude Stante -: essere presenti a queste rassegne ci consente di tenere il passo con le ultime tendenze del mercato, ampliando il nostro bagaglio tecnico-scientifico. Tuttavia, queste occasioni rappresentano anche un’ottima opportunità per rafforzare i legami con la nostra clientela, entrare in contatto con nuove aziende interessate alle nostre prestazioni, e favorire

partnership e sinergie con consulenti e laboratori che operano in ambiti complementari ai nostri. Di conseguenza ci permettono di creare ulteriori occasioni di crescita e sviluppo».

La presenza di Laboratori Stante è stata annunciata in diverse fiere tra cui: Waste Management Europe, in programma dal 18 al 20 aprile a Bergamo; RemTech Expo di Ferrara, in programma dal 20 al 22 settembre ed Ecomondo a Rimini, dal 7 al 10 novembre.

Sito internet: https://labstante.it