LAGO punta sulla consulenza SEO data driven di Fattoretto Agency per il perfezionamento della sua presenza digitale

(Adnkronos) – Milano, 26 Settembre 2023 – In un’epoca di incessante evoluzione digitale, le collaborazioni strategiche si rivelano essenziali per il successo e la crescita. È per questo che un nuovo, stimolante capitolo si apre nella storia di Fattoretto Agency e LAGO. Le due realtà annunciano oggi l’avvio di una collaborazione tesa a consolidare e potenziare la presenza online del brand di design “Made in Italy” attraverso una consulenza SEO integrata con mirate campagne di Digital PR.

Fattoretto Agency, agenzia di punta nella SEO per eCommerce e con una solida esperienza di venti anni nel settore, si impegna a supportare LAGO con strategie data driven, definite anche grazie allʼutilizzo di software proprietari. La partnership rappresenta un ulteriore passo nel percorso di crescita che LAGO ha avviato da anni, fatto di vere e proprie “imprese digitali”, come quelle della consulenza gratuita digitale e del configuratore online.

Un percorso che conferma lʼorientamento dellʼazienda a far proprio un futuro virtuale sempre più dinamico, integrato e consumer-oriented, capace di dialogare con bisogni concreti in unʼottica di costante miglioramento delle performance, unendo l’innovazione del design all’attenzione per la sostenibilità.

“Per noi di Fattoretto Agency è un privilegio poter contribuire alla crescita di un brand prestigioso come LAGO, che interpreta l’eccellenza del design Made in Italy in ambito internazionale”, ha dichiarato Massimo Fattoretto, fondatore di Fattoretto Agency. “Siamo pronti a mettere a disposizione la nostra competenza e a unirla alla visione innovativa del cliente, con l’obiettivo di creare strategie digitali efficaci e personalizzate, rispettando i valori fondamentali del brand”.

LAGO è un’azienda che ha sempre rivolto una particolare attenzione alle persone, all’ambiente e alla comunità, facendo del design un potente strumento di trasformazione sociale. Le soluzioni d’arredo proposte, altamente modulari e per tutte le aree della casa, nascono per dialogare armonicamente con gli spazi e le persone che li abitano.

Ogni prodotto è il risultato di studi e ricerche che puntano a dare forma a mobili timeless e di alta qualità, in grado di coniugare l’affidabilità dei processi industriali alla dedizione di una cura artigianale.

Forte di una community digitale in continua crescita che oggi conta oltre 25 milioni di persone, LAGO fortifica ulteriormente la sua presenza online, proseguendo la sua evoluzione digitale. A supporto di questo processo Fattoretto Agency, con un team di esperti e l’utilizzo di strumenti all’avanguardia come FattoBoost, so ware proprietario che integra le API di Google Search Console, DataforSEO e Semrush per dati più precisi e tempestivi, svilupperà per LAGO strategie SEO incentrate sul conseguimento di obiettivi tangibili. Il metodo di lavoro dellʼagenzia si basa sulla creazione di progetti sartoriali, concepiti per raggiungere risultati concreti, rispondendo alle specifiche esigenze del cliente.

La collaborazione rappresenta un inedito punto di partenza che vedrà le due aziende lavorare insieme per raggiungere nuovi traguardi. Una sinergia vincente che combina la profonda conoscenza del settore eCommerce e del marketing digitale di Fattoretto Agency con l’approccio innovativo e sostenibile di LAGO, con l’obiettivo di contribuire alla definizione del futuro del design nel mondo digitale.

